誘拐犯住隔壁！她一轉頭驚見「鄰居在後面笑」崩潰：女兒腿都在抖

A neighbour who kidnapped a five-year-old girl from a playground has been allowed to live back on the same estate as her



Jennifer May-Cunningham, 33, offered Evie Beal a cup of tea before leading her away and locking her in her flat https://t.co/RBgEuCf2tC — Marmite Marmz (@marmitemarmz) May 18, 2020

記者黃心瑀／綜合報導

英國一名5歲小女孩艾薇（Evie Beal）先前遭到鄰居珍妮佛（Jennifer May-Cunningham）的誘拐，並被強制關在房子裡面，而她的媽媽發現小孩被強行帶入鄰居家後，先是報警並焦急的到隔壁家撞門，希望可以將小孩救出；但最令她感到不可置信的是，這名誘拐犯竟然被法庭允許繼續回到住家居住，也讓受害者跟當地的居民感到人心惶惶。

綜合外媒報導，這起事件發生在英國的懷特島郡（Isle of Wight），現年33歲的珍妮佛在事發當天，先是給艾薇喝了一杯茶，隨後將人帶到自己的房子裡關起，而艾薇的媽媽娜歐蜜（Naomi Haynes）發現女兒被帶走後，緊張得報警，並在警方還未到來的期間，連同艾薇爸爸到了鄰居珍妮佛家敲門，試圖將女兒救出。

娜歐蜜表示，女兒艾薇在被救出來之後似乎是嚇到了，送醫之後被診斷患有創傷症候群並開始接受治療；不僅僅女兒這樣，就連整個社區也都受到傷害，人們開始害怕讓孩子在外頭玩耍。

報導中指出，珍妮佛經過審判後於今年4月21日時，被懷特島地方法院判入獄一個月，但刑期滿了之後仍被允許住在原本的住家，也就是受害女童艾薇的家旁邊。

娜歐蜜說，沒有任何人告知她們這名誘拐犯回來了，某天她跟女兒到商店買東西後回到家時，就看到珍妮佛站在那一旁笑，而女兒進到家裡之後跌坐在地板，腳更是無法控制的狂抖，法律好像不了解到底發生甚麼事，那人偷了我的小孩！