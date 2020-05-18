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台南市首座立體機車停車場104停車位　黃偉哲：機車族善加利用

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▲台南市首座機車立體停車場「友愛街立體機車停車場」18日上午，由黃偉哲市長等人進行動土典禮。（圖／記者林悅攝，下同）

▲台南市首座機車立體停車場「友愛街立體機車停車場」18日上午，由黃偉哲市長等人進行動土典禮。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市首座機車立體停車場「友愛街立體機車停車場」18日上午舉行動土典禮，預計2021年5月完工，屆時將提供104席機車位，改善孔廟文化園區機車停車需求，同時也導入智慧停車管理系統，便利民眾使用。

出席主持動土典禮的台南市長黃偉哲表示，專用停車場不僅便捷而且收費合理，相信未來市區內的機車族不會再「機車」了，可以安心地來台南市區走走逛逛、吃吃喝喝。

▲台南市首座機車立體停車場「友愛街立體機車停車場」18日上午，由黃偉哲市長等人進行動土典禮。（圖／記者林悅攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，台南市汽機車特別多，尤其孔廟文化園區人車密集、商業活絡，在汽車的部分，台南市府已向中央爭取至少13億的前瞻計畫來興建停車場，但是機車的部分卻沒有專用的停車場，為了讓機車族也能夠安心走訪台南景點，不必再擔心機車被拖吊，經清查中西區鄰近地區閒置建物，發現友愛街有一處閒置建物，由交通局規劃拆除後，可興建一棟3層立體停車場，以紓解該區域停車壓力。

▲台南市首座機車立體停車場「友愛街立體機車停車場」18日上午，由黃偉哲市長等人進行動土典禮。（圖／記者林悅攝，下同）

黃偉哲市長進一步說明，友愛停車場為台南市興建第一座機車立體停車場，工程經費為2022萬元，全數由地方自籌，完工後估計有104個停車位，其中無障礙停車位、綠能電動機車的車位將設在一樓，兼顧環保意義與無障礙的服務。黃偉哲市長期許交通局等相關單位務必掌握工期，如質、超期完成工程。

交通局長王銘德指出，「友愛街立體機車停車場」基地位處中西區友愛街與開山路口西南側，鄰近市立美術館1館、2館及孔廟、府中街與民生綠園商圈基地面積約300平方公尺，停車場採地上3層立體化、開放式的空間設計，外觀部份也將搭配美術館，與其相契合。

▲台南市首座機車立體停車場「友愛街立體機車停車場」18日上午，由黃偉哲市長等人進行動土典禮。（圖／記者林悅攝，下同）

台南市議員洪玉鳯、穎艾達利Ingay Tali、蔡筱薇、陳怡珍及在地里長，晟耀營造有限公司潘韋儒董事長、群甡聯合建築師事務所汪裕成建築師、台南市美術館潘襎館長皆到場參與動土，共同見證。

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