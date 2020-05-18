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你看表演、我買單！台新藝術獎推「表藝演出兌換券」贈120名額購票金

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▲▼ 第18屆「台新藝術獎」。（圖／台新藝術基金會）

▲台新金控1樓大廳打造「藝術防疫廊道」。（圖／台新藝術基金會）

記者林育綾／台北報導

新冠肺炎疫情衝擊藝文圈，許多藝術獎實體活動必須暫停，包含第18屆「台新藝術獎」更首度不邀請國際評審，由國內委員擔綱執行決選，更藉由「我心目中得主」投票活動反饋表演藝術界，提供120個名額「您看演出我買單─振興表演藝術兌換券」，讓參與者有機會抽中5千元或2千元的購票金，振興表藝消費力。

第18屆「台新藝術獎」透過網站活潑設計舉行，首創「果實占卜法」引領大眾進入17組入圍作品的世界，以象徵式的構句和修辭，讓參與者看見隨機出現的訊息，藉果實意象，傳達藝術的生命、成長與希望。

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▲▼ 第18屆「台新藝術獎」。（圖／台新藝術基金會）
▲第18屆台新藝術獎首創「果實占卜卡」，引領大眾進入17組入圍作品的世界，此為作品《群眾》的信息。（圖／台新藝術基金會）

此外今年也舉行「我心目中得主」投票活動，一開跑即創歷年高峰，至6月5日星期五中午12:00為止，參與者都可以為自己心中所屬的3組作品投票，除了有機會獲得智慧手機之外，還有「您看演出我買單─振興表演藝術兌換券」。

台新藝術基金會表示，購票是振興表演藝術最直接的力量，但整體經濟環境受疫情影響，民眾消費恐趨於保守，因此基金會提供新台幣5千元和2千元，共120個名額的「購票金」抽獎禮，加碼提升大眾欣賞表演的消費力，將參與者的投票，轉化為未來一年表演者最需要的「觀眾動能」。

另外曾經是藝術展區的台新金控1樓大廳，也因疫情而成為嚴密的防疫通道，進出者必須排隊檢測體溫與酒精拭手，藝術基金會邀請年輕的建築團隊「彡苗空間實驗」因應疫情圍欄的現況，有限度的改造，兼顧圍欄功能、動線安全、空間美化，打造出涵容藝術獎資訊的裝置廊道。

▲▼ 第18屆「台新藝術獎」。（圖／台新藝術基金會）

▲台新文化藝術基金會打造兼顧防疫圍欄、動線安全的「藝術廊道」。（圖／台新藝術基金會）

「藝術廊道」結合伸縮帶欄柱，在水平和垂直延伸裡，交融金屬、纖維與木質的層次，一改理性、冰冷和隔離的緊繃氛圍，讓枯榮有致的枝枒和花草，引導出有機的生命力。讓民眾在戴口罩、噴酒精與量體溫的日常中，看到感性與希望。

今年藝術獎也首度不邀請國際評審，由國內學者專家擔綱最後決選。決選委員包括紀錄片導演也是首屆台新藝術獎得主黃明川、獨立策展人徐文瑞、舞蹈學者陳雅萍、劇評人陳正熙、鋼琴家王佩瑤，以及本屆提名團代表、文化評論人吳介祥與劇評人白斐嵐。

決選結果將於6月6日下午2點，公佈獎金各100萬元的表演藝術獎、視覺藝術獎各一名，以及獎金150萬元，不分類的年度大獎得主。民眾可透過藝術獎專網、台新藝術基金會FB粉絲頁觀賞直播，同步參與揭曉的時刻。

第18屆台新藝術獎官網

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