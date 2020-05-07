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不爽小三討300萬…人夫曝「激烈壞壞細節」：用小黃瓜又出血！嗆讓正宮告通姦

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▲▼性侵,上床,做愛,性愛。（圖／翻攝pixabay）

▲不爽小三追討借款，新竹老董嗆「曝光姦情」下場GG。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／新竹報導

新竹一名公司老董向小三陸續借了超過200萬元的款項，由於他遲遲不還錢，小三2018年要求老董寫下借據，老董在借據中承諾，將清償200萬元借款，同時還會付100萬元的補償金，共計300萬元。孰料，面對小三追討，他竟恐嚇對方要向老婆公開姦情，讓正宮告小三通姦，氣得她提出訴訟，日前法院判決出爐！

小三主張，跟老董自2013年開始交往，老董從2013年4月至2018年間，陸續以支付員工薪水、員工意外住院醫療費用、公司資金周轉不靈、機器預付款、兒子結婚籌劃費用及禮金、裝潢費用等為由向她借了200多萬，她大多是提領現金後將款項交給老董，由於對方遲遲不還款，2018年9月22日她請老董寫下借據1張。

借據內容指出，老董願意清償積欠小三的200萬元及補償金100萬元，共計300萬元，將以每個月還10萬元的方式清償。不料，老董卻只還了20萬元，事後又因為遭地下錢莊討債，再向小三借款120萬元，這筆債務也分文未還，面對存證信函也置若罔聞。

▲▼美金、日幣、台幣匯率利率相關配圖。（圖／記者湯興漢攝）

▲老董向小三借了數百萬元，卻只償還20萬。（示意圖／記者湯興漢攝）

面對小三追債，老董竟恐嚇，「大家要撕破臉，我就把我們的關係讓小孩子的媽媽知道，告我們兩個通姦，不要忘了我們的LINE裡面是很鹹濕的，裡面有什麼你知道嗎，有小黃瓜、有口交，每次做愛妳都出血」，氣得小三直呼「不要臉、下流，還把以前我痛苦的做愛事情拿出來講，我不怕，更恨你，因為當時為了滿足你的獸慾而害慘了我，不要臉、變態的你，還拿出來要脅我」，決定提訟討錢。

對此，老董辯稱，自己只有向小三借款120萬元，並沒有收受200萬元的借款，就算有這筆款項，性質也是「男女交往的金錢往來」，強調並非借貸關係，會寫下借據是受小三逼迫。

但法院勘驗兩人對話內容發現，老董曾傳「我會照約定時間還妳的欠款」、「這個月還10萬不是問題」、「承諾我一定做到」、「還妳錢就是、有必要這樣罵人嗎」、「放心我不會再向妳借錢」、「原來要還妳的100,000每個月我一定會準時給你」、「放心我19日還妳50、其他5月底還妳」等諸多訊息，當場打臉此說法，判老董應給付小三300萬元。

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