大陸有機會成為全球霸主？　專家：只能填補美國的空缺

▲大陸積極向各國提供醫療隊或物資。（示意圖／翻攝自微博／思想火炬）



實習記者劉雪兒／綜合報導

美國近幾個月將注意力貫注在對抗新冠肺炎的事情上，相比之下，中國大陸則充分利用龐大的軍事力量推動「防疫外交」，將自己提升為領導者。美國智庫「海軍分析中心」（Center for Naval Analyses）印太安全事務計畫主任貝克（Jeffrey Becker）指出，大陸因缺乏經驗，加上信任問題，只能暫時填補空缺，無法打敗美國成為全球霸主。

根據《南華早報》報導，各國抗疫期間，大陸積極向越南、寮國、緬甸、柬埔寨、黎巴嫩、伊拉克、伊朗和巴基斯坦在內等十二個國家提供醫療隊或物資。對此，貝克表示，雖然各國對於解放軍的援助行動讚不絕口，但仍無法掩蓋外界對北京在這場疫情中的批評，而大陸之所以這麼積極推動防疫外交，目的是要建立「具有負責任感的全球參與者」的形象，以轉移最初對危機處理不當的印象。

貝克還說，無論是解放軍釋出的好意，還是北京長期的軍事政策，它們最主要的目標就是要在重要戰略盟國之間，建立聲譽以維持密切的聯繫，同時為不斷擴大的海外利益提供保護。

▲ 中國軍機抵達印尼雅加達機場，載運抗疫物資。（圖／翻攝自央視）

對於中國能否超越美國成為霸主，貝克指出兩點解題；第一點是「信任」問題，期間頻傳出商業間諜指控，再加大陸近期所推動的「戰狼外交」，不得不讓外界對大陸抱持著懷疑的態度；第二點是「經驗不足」問題，儘管解放軍近幾年來積極投入全球事務，但仍然是這領域中的「新成員」，相比之下，美國則花了數十年的時間，與各盟國建立密切合作發展的關係，才有今時的地位。

持相反意見的駐北京軍事專家周晨鳴認為，美國過去的領導地位無疑被當前的健康危機破壞，不是因為中國做了什麼，而是美國沒有做。他還補充說，就短期而言，解放軍向各國施予的援助，可能在某程度上改善外界對中國的看法，至於能走多遠，取決於北京能否一貫地做善事。