　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

大陸有機會成為全球霸主？　專家：只能填補美國的空缺

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲大陸積極向各國提供醫療隊或物資。（示意圖／翻攝自微博／思想火炬）

▲大陸積極向各國提供醫療隊或物資。（示意圖／翻攝自微博／思想火炬）

實習記者劉雪兒／綜合報導

美國近幾個月將注意力貫注在對抗新冠肺炎的事情上，相比之下，中國大陸則充分利用龐大的軍事力量推動「防疫外交」，將自己提升為領導者。美國智庫「海軍分析中心」（Center for Naval Analyses）印太安全事務計畫主任貝克（Jeffrey Becker）指出，大陸因缺乏經驗，加上信任問題，只能暫時填補空缺，無法打敗美國成為全球霸主。

根據《南華早報》報導，各國抗疫期間，大陸積極向越南、寮國、緬甸、柬埔寨、黎巴嫩、伊拉克、伊朗和巴基斯坦在內等十二個國家提供醫療隊或物資。對此，貝克表示，雖然各國對於解放軍的援助行動讚不絕口，但仍無法掩蓋外界對北京在這場疫情中的批評，而大陸之所以這麼積極推動防疫外交，目的是要建立「具有負責任感的全球參與者」的形象，以轉移最初對危機處理不當的印象。

貝克還說，無論是解放軍釋出的好意，還是北京長期的軍事政策，它們最主要的目標就是要在重要戰略盟國之間，建立聲譽以維持密切的聯繫，同時為不斷擴大的海外利益提供保護。

▲▼中國軍機抵達印尼雅加達機場，載運抗疫物資。（圖／翻攝自央視）

▲ 中國軍機抵達印尼雅加達機場，載運抗疫物資。（圖／翻攝自央視）

對於中國能否超越美國成為霸主，貝克指出兩點解題；第一點是「信任」問題，期間頻傳出商業間諜指控，再加大陸近期所推動的「戰狼外交」，不得不讓外界對大陸抱持著懷疑的態度；第二點是「經驗不足」問題，儘管解放軍近幾年來積極投入全球事務，但仍然是這領域中的「新成員」，相比之下，美國則花了數十年的時間，與各盟國建立密切合作發展的關係，才有今時的地位。

持相反意見的駐北京軍事專家周晨鳴認為，美國過去的領導地位無疑被當前的健康危機破壞，不是因為中國做了什麼，而是美國沒有做。他還補充說，就短期而言，解放軍向各國施予的援助，可能在某程度上改善外界對中國的看法，至於能走多遠，取決於北京能否一貫地做善事。

ET快訊
快訊／里民大會開始！一條件300人「全數通過」　柑井里有網路
房租欠2個月！他車禍住院慘被公司開除　房東「霸氣回1句」逼哭
獨／保七警慘死...妻哽咽曝始末「沒吵架」：他過來抱我！
快訊／台積電董事會通過今年Q1現金股利2.5元　9月17日除
今年首颱「黃蜂」最快今明就生成　周末最靠近台灣...影響機率
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

大陸有機會成為全球霸主？　專家：只能填補美國的空缺

中國軍機抵雅加達　首度援助印尼軍方抗疫物資

新加坡暫停所有海外軍訓　待疫情好轉再適度恢復

目標東沙群島！日媒：解放軍8月南海大規模演習　擬投入登陸艦

中國海警船進入釣魚台「追逐日漁船」　菅義偉：積極回應以免影響防疫合作

美瀕海戰鬥艦航行南海「靠近鑽井船」　要求中共停止霸凌東南亞國家

自動AI跟著F-35飛　澳洲「Loyal Wingman」無人機亮相

白俄羅斯勝利日大閱兵　陸產紅旗車擔任閱兵車

解放軍無人戰車「銳爪1」服役　身高60公分「可配機槍火力支援」

楊丞琳「一個眼神」小鬼秒認出！　黃鴻升「她要我幹嘛我就做」甜翻

4歲萌娃想談戀愛～老爸反對狂威脅 前世情人命令：去當修女！沒有男友

台中獨享火鍋「量身高」免費送肉！　175公分獲65g肉搭螺獅粉鍋超滿足

講話嗓門超大聲、不捨丟過期食物 網紅爆笑曝媽媽背後「輝煌事蹟」

四葉草《創造營2020》再唱《好想你》　「飆原創曲」黃子韜喜歡到頻點頭

婦飆罵店員！被勸阻反罵「有X女！」 見對方拿手機蒐證嗆：YA～我好美

母汪病中懷孕「5幼犬僅2隻存活」　撥弄土堆親自葬子...網：好不捨

《創造營2020》主題曲上線囉　C位是《創造101》回鍋肉...黃子韜:特別吸引人

雲林半癱謝俊瑋家賣蒜頭一日千斤　用平板敲出：感謝大家、祖父母

獼猴「開窗闖入宿舍」還帶走紅茶　學生又氣又好笑：我要打110了喔

大陸有機會成為全球霸主？　專家：只能填補美國的空缺

中國軍機抵雅加達　首度援助印尼軍方抗疫物資

新加坡暫停所有海外軍訓　待疫情好轉再適度恢復

目標東沙群島！日媒：解放軍8月南海大規模演習　擬投入登陸艦

中國海警船進入釣魚台「追逐日漁船」　菅義偉：積極回應以免影響防疫合作

美瀕海戰鬥艦航行南海「靠近鑽井船」　要求中共停止霸凌東南亞國家

自動AI跟著F-35飛　澳洲「Loyal Wingman」無人機亮相

白俄羅斯勝利日大閱兵　陸產紅旗車擔任閱兵車

解放軍無人戰車「銳爪1」服役　身高60公分「可配機槍火力支援」

威力彩頭獎飆上4.6億！「4生肖」財運爆表　命理老師揭曉了

快訊／里民大會開始！一條件300人「全數通過」　柑井里連線回來了

450萬買「3-1房」！男子交屋傻了：臥室變廁所？

國道1號大灣交流道逆向賓士攔到了！　原因竟然是…吃飽想睡

超過54萬人搶辦勞工紓困貸款10萬元　勞長許銘春：至少加碼30萬個名額

沒了羅志祥…《極限挑戰》開播8成網友喊：更差了！　2大原因觀眾跑光

舒蘭病患「洗衣感染」？陸專家揭露驚人真相...感嘆：對病毒認識很有限

「準黃蜂」周末北上！若合體鋒面　彭啟明示警：會帶來劇烈大規模降雨

醫護人員免費搭！Uber捐2200萬乘車金　每人最高能折抵1100元

身分證有520或帶「佳玲」用餐　哞哞屋送日本A5厚切和牛

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

軍武熱門新聞

中海警船進釣魚台海域追日本漁船　日方抗議

解放軍無人戰車「銳爪1」服役

目標東沙群島！日媒：解放軍8月南海大規模演習

自動跟飛F-35　澳洲新型無人機亮相

美瀕海戰鬥艦航行南海　要中共停止霸凌東南亞

大陸有機會成為全球霸主？

中印邊境爆發衝突！150名士兵大亂鬥

白俄羅斯勝利日閱兵　陸產紅旗車成焦點

陸海軍早晚超美！陸教授：100年200年？

新加坡暫停所有海外軍訓　疫情好轉再恢復

中國軍機抵雅加達　載抗疫物資

軍事專家透露轟20「完成試飛」

美B-1B轟炸機鉗型攻勢入南海…專家揭驚人目的

他列4點分析：中共必滅亡！軍武專家回應了

更多熱門

相關新聞

瑞磁生技6月初掛牌上市　新冠檢測試劑最快5月底出貨

瑞磁生技6月初掛牌上市　新冠檢測試劑最快5月底出貨

ABC-KY（瑞磁生技，6598）今（12）日舉辦媒體茶敘，並將在明（13）日舉辦上市前線上業績發表會，預計下週展開競拍，6月初掛牌上市，為近年少數以科技事業申請第一上市的生技公司，創辦人何重仁表示，新冠肺炎 (COVID-19) 分子檢測試劑，最快預計5月底開始出貨。

疫起發大財！　Logitech搭上辦公用品銷售熱潮

疫起發大財！　Logitech搭上辦公用品銷售熱潮

陳怡珍籲加速審核新冠肺炎急難紓困補助　

陳怡珍籲加速審核新冠肺炎急難紓困補助　

3小時撿200片廢棄口罩！遊民伯一舉動超危險

3小時撿200片廢棄口罩！遊民伯一舉動超危險

寒舍集團執行長辭職　評估海外投資計劃不變

寒舍集團執行長辭職　評估海外投資計劃不變

關鍵字：

美國大陸全球霸主新冠肺炎防疫外交

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

首波解禁！全台第一縣長：5/13起免戴口罩

黃秋生抵台隔離中！認了「準備入籍台灣」

生日變忌日！25歲YouTuber車禍亡

滴妹飲料菜單曝光！她給4.5星讚爆

166秒淫片瘋傳遭汰除　海軍女士官慘況曝

男持水果刀亂捅人　辯：腦波被控制

身分證尾數「這4個數字」注定成為有錢人

iPhone 12完整規格售價被爆料！5.4吋OLED Super Retina螢幕、2萬元有找

超瞎紓困理由曝！8成職業填一樣　公所：都揹名牌包

可憐浪貓淚眼求收編　回家後崩壞

羅馬生死鬥夯！男大生超神迴身斬KO

疫情「黃秋生如何入境台灣」6字回應

滴妹砸百萬開飲料店　幕後投資人曝光「專業背景超狂！」

醉女講電話消失！朋友敲廁所門…他緩慢走出

台鐵女車長故意不播音　惡搞山線旅客

更多

最夯影音

更多
楊丞琳「一個眼神」小鬼秒認出！　黃鴻升「她要我幹嘛我就做」甜翻

楊丞琳「一個眼神」小鬼秒認出！　黃鴻升「她要我幹嘛我就做」甜翻
4歲萌娃想談戀愛～老爸反對狂威脅 前世情人命令：去當修女！沒有男友

4歲萌娃想談戀愛～老爸反對狂威脅 前世情人命令：去當修女！沒有男友

台中獨享火鍋「量身高」免費送肉！　175公分獲65g肉搭螺獅粉鍋超滿足

台中獨享火鍋「量身高」免費送肉！　175公分獲65g肉搭螺獅粉鍋超滿足

講話嗓門超大聲、不捨丟過期食物 網紅爆笑曝媽媽背後「輝煌事蹟」

講話嗓門超大聲、不捨丟過期食物 網紅爆笑曝媽媽背後「輝煌事蹟」

四葉草《創造營2020》再唱《好想你》　「飆原創曲」黃子韜喜歡到頻點頭

四葉草《創造營2020》再唱《好想你》　「飆原創曲」黃子韜喜歡到頻點頭

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面