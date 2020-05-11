蔬菜＝生化武器！這4星座「挑食到爆」只吃肉...牡羊偏愛重口味

▲牡羊座喜歡吃油炸、重口味的食物。（圖／pakutaso）

記者林妤柔／綜合報導

有些人無肉不歡，每餐主食一定要有肉，有些人則養生當道，太油膩、太重鹹吃了就受不了。陸媒《第一星座網》就分享，有4個星座非常挑嘴，看到蔬菜、水果就排斥，吃到肉才算真的吃飽。你周遭也有這種刁胃口的朋友嗎？快來看看他們上榜沒！

1.處女座

處女對食物有自己的一番喜好，挑剔的個性也會用在追求食物。他們喜歡吃讓自己飽的食物，好比肉，而菜跟水果就算吃再多，都感覺是空虛飽，這樣工作效率也不好，做什麼事情都沒力氣，所以他們也不怎麼愛吃。

請繼續往下閱讀...

2.天秤座

天秤的生活理念就是「享受」，如果逼自己吃不喜歡的東西，根本是一場折磨。他們覺得有些蔬菜、水果的味道很奇怪，即使營養高，對身體好，只要他們聞起來、嘗起來不合口味，就絕對不會再動一次餐具。

▲只要天秤座聞起來不喜歡、嘗起來不合口味，他們就不會再吃了。（圖／達志／示意圖）

3.摩羯座

摩羯很懶，他們不喜歡吃水果是因為要動手剝，但如果有現成、可以直接拿叉子的話當然好，如果要花時間動手剝水果，那他們寧願不吃了。而蔬菜的話，摩羯覺得就是不可口、不美味，所以也不喜歡吃。

4.牡羊座

牡羊喜歡重口味食物，炸物、麻、辣都是他們的心頭好，水果、蔬菜感覺就有點太過清淡。牡羊和天秤覺得「吃」是要回味的，就沒有享受的感覺了，所以也不喜歡吃清淡的食物。