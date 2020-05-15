影／捷運內拒戴口罩！惱羞女「毆咬保全」影片曝光　網看完超心疼

記者鄒鎮宇／綜合報導

台北一名26歲鄭姓女子15日晚間7時許，因未配戴口罩進入捷運市政府站，經保全勸阻後竟惱羞生氣，毆打女站務人員及男保全。警方表示，已將鄭女帶回派出所偵訊，將依傷害罪嫌偵辦、傳染病防治法開罰。

▲女子拒戴口罩，竟直接攻擊站務人員及保全。（示意圖／記者楊亞璇攝）



鄭女晚間到市政府站時，經站務人員勸阻未戴口罩認為對方不禮貌，直接出手攻擊，被女站務人員壓制在地，兩人扭打成一團；隨後，男保全立刻將兩人拉起，卻被鄭女直接一拳打臉，連眼鏡都被打飛。

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「好了，我給妳打也不會怎樣啊」男保全不斷隱忍退讓，用雙手架開軟綿綿的攻擊，反手將女子壓制在地鬆手，卻又被鄭女用嘴狠咬。

▲鄭女攻擊保全及站務人員的畫面，全都被民眾錄下。（圖／翻攝爆料公社）



豈料，鄭女站起來後，竟嗆「你先開始的」，讓男保全忍無可忍，脫下背心上前，卻又顧忌對方是女生而不敢出拳，臉部吃下好幾拳後說「好了，是女的，夠了吧」。另外，一旁站務人員只能焦急地勸架，「明明是妳先不戴口罩，丟不丟臉啊」。

隱忍3分鐘的毆打後，男保全終於爆發，將女子壓制在地說「夠不夠！」將這場鬧劇畫下句點。整段過程被民眾錄下，經網友轉PO至PTT，引起網友討論。

網友紛紛留言，「保全人有夠好」、「真的搞不清楚這類人心裡在想什麼」、「保全需要保護自己，任打也太心酸」、「保全人真的太好了，老闆該給他加薪」、「這保全會不會被辭退啊，好擔心喔」、「剛好在現場，保全真的讓了很多拳，中間壓制後也沒多久就放開，但對方就是整個鬼打牆一直跟保全釘孤枝」。

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