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快訊／大漢溪疑似遭違法排放污水　新北市環保局回應了

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▲大漢溪疑似遭排放污水。（圖／記者姜國輝攝）

▲大漢溪疑似遭排放污水。（圖／記者姜國輝攝）

記者羅婉庭／新北報導

《ETtoday新聞雲》16日接獲民眾檢舉，發現大漢溪新月橋附近出現水面漂浮油光，不排除是工廠違法排放污水。對此，新北市環保局回應，快速篩檢後沒發現重金屬物質反應，其他物質檢驗須採毒送驗，結果須等待兩到三個禮拜，將沿線排水渠道向上追查。

民眾檢舉大漢溪新月橋一代再次出現浮現油光現象，疑似是廠商趁假日排放工業污水，由於大漢溪上游汙水排放問題已經延續多年，包含過去查獲電鍍液、化工廠、屠宰場等偷倒廢水，以及檢測發現氰化物超標42倍等事件。

如今再度發現水質遭污染，記者聯繫新北市政府環保局後，稽查科立即派員了解，專員到場檢驗後表示，水面看起來確實有反光，快速篩檢後沒有發現重金屬物質反應，其他物質檢驗須採毒送驗，結果須等待兩到三個禮拜，但因為該區域靠近新莊排水道，初步判斷是生活污水影響層面大，也不排除其他污染源，人員會繼續沿線排水渠道向上追查。

過去環保署、新北市府、北區督察大隊三方合力針對新莊塔寮坑溪、潭底溝溪一帶共170家高風險業者進行稽查，發現這一代業者都是經列管、以往有違規紀錄的業者，當時違規情事最嚴重的為電鍍業，共有11家業者超標，有些個案中，銅、氰化物超標達90和42倍之多，而鉛、鎳也分別有超標2.5和4.3倍的案例，但多年後惡意廠商排放污水的行為仍層出不窮。

▲大漢溪疑似遭排放污水。（圖／記者姜國輝攝）

▲大漢溪疑似遭排放污水。（圖／記者姜國輝攝）

▲大漢溪疑似遭排放污水。（圖／記者姜國輝攝）

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