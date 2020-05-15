水泥車傳動軸脫落！「撐竿跳」插地頂起後輪　國道翻覆毀6車

記者白珈陽／台中報導

好驚險！張姓水泥預拌車駕駛14日上午7時許，行經國道四號清水段時突然傳動軸掉落插向路面，導致車尾彈起騰空，接著整輛車翻覆撞向外側國道防護欄，現場佈滿白煙，畫面險象環生。而掉落的傳送軸，遭後續經過的6輛車輾過，造成多輛車有爆胎、葉子板損壞等情形，國道警察獲報前往現場解圍，幸整起意外無人員傷亡。

▲國道四號清水段14日上午有水泥預拌車翻車意外 。（圖／民眾提供）

國道警察第三大隊泰安分隊表示，14日上午7時40分獲報即前往國道四號西向0.3公里處處理（清水交流道前300公尺），同時也陸續收到後方有6輛車因壓到雜物造成爆胎、車損等情形報案，到場發現水泥預拌車擋風玻璃全碎，張姓駕駛及林姓助手已自行脫困，無大礙，也無造成其他人員傷亡。車禍現場塞車回堵約1公里，9時15分許排除狀況。

經查，張姓水泥預拌車駕駛（38歲）發現車輛有異音，昨天載著助手要前往台中市清水區車廠修車，豈料就在快下清水交流道時，傳動軸突然掉落，導致整起意外發生。

至於為何傳動軸掉落會導致車尾彈起？台中蘇姓車商表示，水泥預拌車跟一般中型載重車不一樣，是利用拖車頭拖載貨物，根據影片研判，是事件中的車輛車頭傳動軸掉落，而掉落過程中，傳動軸剛好插到地面呈90度，把車尾硬生生頂起，於是就這樣翻車了。

▲水泥預拌車傳動軸掉落插向路面，導致車尾彈起翻車。

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