學者憂數位身份證「倉促上路」　內政部澄清：研議多年！合法安全透明





▲數位身分證將上路。（圖／資料照）

記者蔣婕妤／台北報導

內政部推動數位身分證換發，不過，台灣教授協會12日召開「反對數位身分證倉促上路」記者會，擔憂數位身分證倉促上路。學者呼籲政府透過立法或修法，公開透明與社會對話，強調要釐清資安及隱私風險疑慮後再推動數位身份證。對此，內政部13日回應，澄清並沒有倉促上路問題，數位身分證早已研議多年，而且會遵循合法安全透明原則。

針對外界關注數位身分證（New eID）的法律規範完備與否、資安及個資保護是否足夠、以及標案過程有無瑕疵提出看法。內政部13日表示，一定會在完備相關規範，做好對個資及資安的保護工作，並遵循政府採購法辦理招標作業之下，持續聽取各界意見，以謹慎的態度推動New eID。

內政部指出，世界各國法制架構均有殊異，由於我國戶籍法第52條已就換發New eID訂有明確授權依據，就製發「晶片式」身分證之格式、內容、製發等授權中央主管機關定之，並可訂定相關辦法，符合立法目的及授權範圍。此外，內政部108年1月就開始研擬換發計畫及成立工作小組等相關前置作業，因此國民身分證全面換發辦法可以追溯自108年1月1日生效，即在完備換證程序。

內政部指出，在資安及個資保護方面，均遵循資通安全管理法、個人資料保護法等規定辦理，這些法令均是20年前討論多卡合一的國民卡時代所沒有的，現在資訊科技之進步也與當年大不相同，New eID的規劃也與國民卡截然不同，將在該等資訊技術及法律基礎上進行製發及應用。公、私部門對個資之蒐集處理，皆須遵守個人資料保護法規定，如有違反，應負民、刑事及行政責任。

至於設置個資保護獨立機關，國發會正就歐盟一般資料保護規範(GDPR)與歐盟諮商中，後續將依諮商結果，儘速提出個資法修正草案及個資保護獨立機關組織法草案。

內政部說明，數位身分證發展及應用已歷經多年，各項技術標準、資安規範、製卡技術及相關應用已臻成熟。我國New eID即是參考國際安全標準及多數歐盟國家作法，著手規劃換發事宜。值得注意的是，德國、愛沙尼亞早在十餘年前即推動全面換發eID，雖曾發生資安事件，但未影響其推動eID政策。

內政部說，保障個人隱私及降低資安風險是數位身分證規劃的首要原則，其間更經過長達6年溝通研議與討論。自102年起即針對國民身分證及自然人憑證之結合進行研究，105至106年陸續辦理委託研究、舉行座談會、國際研討會、工作坊及電話民意調查等與各界溝通交流並蒐集意見，其中民調結果約有7成民眾支持換發數位身分識別證(New eID)。

內政部提到，針對數位身分證換發，成立「晶片國民身分證換發專案工作小組」邀請專家學者參與，108年2月擴大原工作小組規模、變更小組召集人、邀請專家學者擔任委員及更名為「新一代國民身分證換發工作小組」，其中工作小組之委員名單中包含數位資安學者專家，於會中充分溝通並納入後續建置案執行參考。

內政部強調，對於外界對New eID之疑慮，將持續與各界溝通，並接受民意的監督，透過公私協力讓New eID的換發工作更加周延完善。