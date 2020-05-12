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彰化和美萬人斷網哀嚎...神秘訊號讓「這2家」滿格　里民狂問：基地台在那裡？

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▲柑竹里台灣之星電信滿格中華電信訊號微弱。（圖／ETtoday資料照）

▲柑井里台灣之星電信滿格中華電信訊號微弱。（圖／ETtoday資料照，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化和美柑井里因為里民不滿設立基地台，向新地主抗議，中華、台哥大及遠傳三大電信順應民意斷訊，連帶影響周遭4里民，上萬人手機訊號微弱幾乎停格，但獨獨只有「亞太及台灣之星」訊號沒有受影響，里民大呼「我滿格耶」，這不禁讓里長陳明桓也感到好奇，這基地台是隱身在何處，就連他也不知道。

▲彰化和美鎮柑竹里電信網路全斷訊。（圖／記者唐詠絮攝）

請繼續往下閱讀...

▲彰化和美鎮柑井里電信網路全斷訊。

在柑井里信仰中心武當宮前，有民眾就拿出手機測試，高興的大喊「我是亞太電信」，沒影響，甚至有外地人拿著台灣之星也說，我的全滿格，讓陳明桓一頭霧水，在受訪時也指出，為何里民獨獨抗議這3家電信業者，這真的很詭異，但也不清楚亞太跟台灣之星的基地台設在哪裡，也問過里民，大家都說不清楚。

▲和美鎮柑井里手機沒有訊號。（圖／ETtoday資料照）

▲彰化和美鎮柑井里有意將基地台挪到納骨塔旁的空地。

上午鎮民代表會正在召開，鎮長阮厚爵也說，這幾天公所忙著紓困，總機也因為基地台地事情幾乎被打爆，整個公所忙成一團，就連他的手機一天都要接上百通電話，他說，要將基地台設在納骨塔旁的空地他個人不反對，但還是得代表會通過。和美鎮代會主席林金鐘指出，今天在代表會上有對此事提出討論，鎮民代表們原則上同意，但必須將此筆款項回饋用在全鎮民身上。

▲彰化和美鎮柑竹里電信網路全斷訊。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化和美鎮柑井里電信網路全斷訊。

陳明桓說，這幾天一直為基地台的事情在奔走，外界對他的酸言他都知道但已經不想還附，眼見晚上就要開里民大會，希望晚上能決議出來，讓里民們都能盡快恢復手機正常使用。

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