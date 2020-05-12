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「少女聲音」讓她失蹤3天！搜救隊放鞭炮驅魔...一轉身「女鬼瀑布」找到人

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▲▼家屬上山尋找只在工寮發現機車，另外在附近山區找到頭巾、拐杖卻找不到年邁的老母親。（圖／玉里分局提供，下同）

▲▼家屬上山尋找只在工寮發現機車，另外在附近山區找到頭巾、拐杖卻找不到年邁的老母親。（圖／玉里分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣富里鄉78歲張姓老婦日前至中溝山區工寮餵食家犬，竟然無故失蹤三日，家屬心急如焚整山搜尋找，只在山區工寮發現騎乘的機車，在中溝山區尋找發現頭巾、拐杖卻找不到年邁的老母親，家屬深恐發生意外，夜間著急的跑至花蓮縣警察局玉里分局永豐派出所報案，請求派出所協助上山協尋。

派出所受理報案後，立即通知富里消防分隊、豐南巡守隊、義警、義消、村民約30人組成搜救隊，每個人攜帶著頭燈、手電筒，晚間摸黑徒步前往中溝山區展開搜救，沿著張姓長者至山區工寮的山路地毯式尋找，從晚上20時找到24時，始終沒有發現老婦身影。當地耆老告知或許是被「山精鬼魅」帶走，建議放鞭炮驅魔，於是隔天清晨6點搜救隊，在中溝山底下放完鞭炮後，不久竟然在「女鬼瀑布」旁的平台找到張姓老婦。

▲▼家屬上山尋找只在工寮發現機車，另外在附近山區找到頭巾、拐杖卻找不到年邁的老母親。（圖／玉里分局提供，下同）

搜救隊人員對於找到長者的位置感到相當疑惑，前一晚在平台附近尋找繞了數次，平台離長者工寮不到100公尺，前一天夜間動用近30名人力，花費了4個小時，卻怎麼也找不到人。

▲▼家屬上山尋找只在工寮發現機車，另外在附近山區找到頭巾、拐杖卻找不到年邁的老母親。（圖／玉里分局提供，下同）

▲▼當地警方及居民組成約30人的搜救隊，徹夜搜尋找不到人。

張姓老婦獲救後描述，三天前前往中溝山區餵食家犬，期間一直有聽到有少女的聲音，基於好奇便往聲音發出的地方走去，接著就沒有記憶了，等到有記憶時已經獲救，不幸中大幸，失蹤三日僅小腿有擦傷，身體無大礙。

▲▼家屬上山尋找只在工寮發現機車，另外在附近山區找到頭巾、拐杖卻找不到年邁的老母親。（圖／玉里分局提供，下同）

老婦家屬表示，對於母親獲救感到非常開心，在這一帶，以前就常常聽說有年長女性被山精鬼魅帶走，民間傳說，可能只是為了好玩無傷害人的意思，只要放個鞭炮就會找到，當時因找不到，在無計可施，基於寧可信其有之下燃放鞭炮，總算在派出所及搜救隊的協助之下，幸運的尋獲老母親。

所長鍾日順表示，每隔一段時間，永豐山區就會發生有女性長者離奇失蹤的事件，且最後找到的位置恰巧都在「女鬼瀑布」附近，張姓長者每天都會去山區工寮餵食家犬，對於山路已相當熟識，不太可能迷路，且長者已有年紀，行動也沒一般人方便，卻走了約三公里的山路，真的很讓人摸不清頭腦。

▲▼家屬上山尋找只在工寮發現機車，另外在附近山區找到頭巾、拐杖卻找不到年邁的老母親。（圖／玉里分局提供，下同）

▲家屬與老婦上香感謝神明保佑平安歸來。

據當地人說，曾經也發生一件長者山中走失，在搜救找尋到人時，長者在吃蚯蚓，救難人員詢問為何吃蚯蚓，長者說我：「在吃雞腿，是一個女生拿給我吃的。」

分局長呂育騰呼籲，年長者切勿獨自上山，民眾若在山區迷路或受困時，應該留在原地安全或明顯處等待救援，並保存體力，切勿自行離開，以免發生危險。

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