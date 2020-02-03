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社會 社會焦點 保障人權

鄰居養8犬太吵！他丟鞭炮嗆：炸妳房子　飼主父疑受驚過世求償250萬

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▲焦慮症，精神疾病，魯蛇，魯魯，宅男，難過，崩潰，精神崩潰，憂鬱。（圖／pakutaso）

▲鍾男因不滿黃女養的狗成天吠叫，影響他安寧，一氣之下竟在1個月內3度丟鞭炮到黃女家頂樓。（圖／免費圖庫pakutaso）

記者徐愷昕／新竹報導

黃姓女子與鍾姓男子為鄰居關係，鍾男因不滿黃女養的8隻狗吠叫聲過大，嚴重影響他安寧，竟出言恐嚇要炸掉黃女房子，還多次在黃女家頂樓丟擲鞭炮，讓黃女心生恐懼。黃女稱自己的父親也因此受驚嚇刺激，身體每況愈下後不幸離世，對此，她決定向鍾男提告求償250萬。新竹地院審理完，判鍾男需賠償6萬8千元，仍可上訴。

鍾男因長期受黃女養的7、8隻狗吠叫所困擾，心生不滿下2018年5月先是出言「炸妳房子」，同年10月更3度朝黃女住家頂樓丟鞭炮，讓黃女心生畏懼，財產安全也受危害。黃女再控，2019年4月底晚上雙方在關西鎮北斗環保公園發生衝突，鍾男當著眾人面前直接辱罵她，「雞巴」、「被狗X」，讓她名譽嚴重受損，又過程中，鍾男還以強暴方式將她錄影存證的手機打落在地，致她左手掌挫傷外，手機螢幕也摔壞無法再使用。

▲▼毛小孩、狗、幼犬、營養。（圖／pixabay）

▲黃女在家中養了7、8隻狗，遭鄰居鍾男控成天吠叫，影響鄰居安寧。（圖／免費圖庫pixabay）

法庭上黃女表示，鍾男的各種誇張行徑已嚴重影響她生活，又與她同住的父親也遭受牽連，各種刺激驚嚇讓黃父根本無法得到妥善休息，身體每況愈下，就醫返家後也沒有好轉，最後不幸心臟衰竭過世。對此，黃女決定向鍾男提告，求償250萬元。

鍾男法庭上回辯，黃女所飼養的8隻狗成天吠叫，讓人煩躁不已，但他從頭到尾都沒有為此攻擊黃女。黃女再回應，自己養的狗性情溫和穩定，未與外接接觸，且她也於住家中加裝多重圍牆隔音設備，認為鍾男所言都在顛倒是非、推卸責任。

新竹地院審理時認為黃女求償金額過高，審酌雙方身分、地位、資力與加害程度，最後依恐嚇安全、傷害、公然侮辱等罪，判鍾男賠償黃女6萬8千元較為適當，仍可上訴。

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