嘉市科技執法啟用大數據分析　紅線停車364件最多

▲嘉市科技執法啟用，違規減少車禍降低 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市中山路違規停車科技執法系統自4月1日起正式啟用至日前滿月，警察局統計分析各類違規態樣以紅線停車364件最多、公車站內停車33件次之、併排停車29件再次之，其中違規時段以14時至16時77件最多、晚上20時至22時70件次之、12時14時58件再次之，另違規地點則以近林森西路135件最多、噴水圓環(含周邊)79件次之、近西榮街56件再次之。

另統計3、4月份中山路科技執法路段交通事故合計發生14件，較執法前1、2月份發生37件減少23件，大幅降低62.2%；且中山路段3、4月份民眾檢舉交通違規204件，較1、2月份322件減少118件，降低36.6%；呼籲市民朋友共同遵守交通安全規則，避免違規遭取締。

▲科技執法啟用 違規減少車禍降低 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲科技執法也將數據圖表化 。（圖／記者翁伊森翻攝）

據警察局統計2019年7月1日起至2020年4月30日止民眾檢舉交通違規總計33,231件，其中檢舉違規停車19,122件(占57.5%)，其中3月份規劃中山路執法以來，不斷接到民眾反應擴大延伸至其他道路辦理的聲量，統計3、4月份民眾檢舉違規停車總計5,272件，較中山路執法前1、2月份4,070件增加1,202件，大幅增加29.5%，可見違規停車問題引發廣大民怨，民眾亦殷切期盼道路違規停車問題能得到改善，為此，本局分析檢舉違規熱區後，將持續針對違規停車及其他占用道路等違規行為加強稽查取締，同時也要求執行勤務員警於稽查取締違規停車時應先鳴笛(警報器)→拍照蒐證→勸導駛離→如駕駛人未到場或經勸導未駛離再予製單舉發。

▲科技執法啟用 違規減少車禍降低 。（圖／記者翁伊森翻攝）



警察局局長張樹德表示，科技執法的目的在提供友善行人空間及用路人行車安全順暢，民眾違規停車造成事故時有所聞，近期更有臺中市、新竹市及臺南市因機車閃避併排停車而發生重大交通死亡事故為避免憾事一再發生，將持續推動清道專案與科技執法工作，會同交通處邀集民代、商家溝通，完備道路設施並擴大交通安全宣導，守護市民生命財產安全。

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