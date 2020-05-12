10個裡有9個富！身分證尾數有「這4個數字」者...注定成為有錢人





▲身分證尾數是這4個數字的人，10個有9個富。（示意圖／記者許力方攝）

實習記者羅明輝／綜合報導

每個人都有一組伴隨自己一輩子的身分證號碼，不過你知道這組數字除了用來辨識身分外，還暗藏攸關財運的玄機嗎？搜狐號《小小星座》日前就發表一篇「身分證尾數是這些數字的人，注定是有人中龍鳳」的文章，內文提到身分證尾數只要是1、2、4、8的人，10個裡面就有9個會是有錢人。

尾數1：算命先生提到，雖然1是最小的數字，但也是數字的開始，有無限可能，也有「唯一的、獨特的」等含意。身份證尾數是「1」的人，可以從一無所有，到大富大貴，雖然起初可能過得並不順利，但最後終能迎來富貴。如果從事企業管理職業，將能繁榮發展。

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▲ 身份證尾數是「1」的人，可以從一無所有，到大富大貴。（圖／pixabay）

尾數2：2代表雙重的意思，也有「好事成雙」的含意，因此如果身份證尾數是「2」，代表充滿光環，更有可能在任何事情上成功。這些人內心強大，在忍受不平與磨練後，能創造出更多的可能。如果選擇創業當老闆，白手起家，未來能光宗耀祖。

尾數4：4有事事如意的含意，這意味著身分證尾數是4的人注定有個幸福的結局、美好生活。財神最眷顧你的事業正財運，做事腳踏實地，中年時就能名利雙收，子孫也可以跟著享福。

尾數8：8是傳統的吉祥數字，也意味著擁有很多財富，身分證尾數是8的人可以過上美好的生活，即使人生遇到坎坷的事情也可以很快解決。無論求學還是經商能表現優異，肯定能在職場上取得出色成就，財富豐厚。