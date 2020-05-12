朱立倫盼政府擴大紓困　要重視三波經濟衝擊

記者羅婉庭／新北報導

前新北市長朱立倫表示，新冠病毒到爆發到現在，已經超過三個月了，這段時間大家的生活受到很大的影響，尤其是經濟受到非常大的衝擊。他近期走訪全台各地關心基層心聲，希望政府的紓困能夠實實在在的做，能真正幫助到需要幫助的人。





▲前新北市長朱立倫呼籲民眾配合防疫政策，喊話政府擴大紓困。（圖／朱立倫辦公室提供）

朱立倫關心中小企業、農漁業、觀光產業受到疫情的衝擊，營業額大幅縮減、生計日趨困難，盼政府「不要以台北看天下」，放寬紓困申請條件。他也呼籲民眾，一定要做到少出門、戴口罩、勤洗手，外出也要保持社交距離，保護自己，也保護家人，大家一起度過難關。

朱立倫日前針對農漁民紓困部署提出建議，農、漁民整體補助不足，因為難以證明自主營運收入，而無法申請紓困，政府應盡快訂定方法出來；休閒觀光農、漁會沒有明確補助辦法；再者，因為預期心理造成搶購肥料、農藥，造成搶購短缺，一定要事先協調、配給，不要造成恐慌。

朱立倫也與團隊走訪與彰化中小企業、鹿港廟口商圈業者對話，了解到小攤販、家庭手工業的困難，事實上，大多數的農、漁民也領不到補助，無勞保亦無公會的，自營業者要申請補助，規定太多，使得受到衝擊的許多人，無法獲得補助。

朱立倫提醒政府，未來紓困規模實質上一定要逐步擴大，台灣要穩住，三波衝擊將分別襲來！第一波是觀光旅遊，第二波是供應鏈斷鍊影響中小企業，第三波是需求面、整個科技產業受影響。