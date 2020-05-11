起底黑道太子爺逃亡障眼法　偷金飾後竟躲百貨隔壁商旅...警：真的很敢！

▲池姓男子涉嫌入侵新光三越站前店偷走專櫃金飾，警方查扣剩餘贓款。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

江湖人「黑道太子爺」池姓男子（38歲）潛入北市知名百貨「今生金飾」專櫃偷走市價近500萬元金飾變賣，他犯案前戴假髮、口罩，穿黑色外套變裝，甚至還拿空白識別證冒充大樓員工入侵行竊成功；犯案後搭計程車往北市南港、汐止一帶換裝逃逸，企圖增加警方追緝難度，但百密一疏，最後入百貨公司旁的亞洲廣場大樓（原大亞百貨）5樓的「美亞商旅」，另外，池嫌利用妻子手機訂房，犯案手法細膩也讓警方留下深刻印象。

▲池姓男子涉嫌入侵新光三越站前店偷走專櫃金飾。（圖／記者張君豪翻攝）

5月7日上午7點多，池男偽裝成百貨員工，變裝後趁百貨內保全換班無人之際潛入，他搭電梯上13樓後下樓逐層查看，專挑有販售精品、奢侈品的樓層搜尋獵物，後來挑中5樓今生金飾專櫃，竊取市值近500萬元的大批金飾後搭計程車逃逸。

據了解，池嫌先搭小黃到南港某大樓頂樓變裝，徒步下樓後繼續搭小黃往汐止、基隆方向逃逸，再搭車前往內湖某銀樓業者處變賣金飾，不斷繞路變裝企圖防堵警方追查。

池嫌大費周章繞路半天後，居然回到犯案現場、百貨公司旁的亞洲廣場大樓（原大亞百貨），並入住開設在該大樓5樓的「亞美商旅」，警方對於他竟然選擇離緊鄰犯案地點旁的旅館投宿的大膽行徑，感到不可思議！

警方查出，訂房者利用手機帳號和網路信用卡支付、身分是池嫌妻子後，案情急轉直下，順利派員埋伏在該商旅客房內逮捕池嫌，並查扣變賣金飾、償還債務後所剩35萬元贓款，以及一小包安非他命，研判池嫌平日生活出手闊綽，可能因缺錢、欠債抑或染上毒癮才突然犯案，目前正循線追查銷贓管道。

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