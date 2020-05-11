連續28天零確診大甲媽將起駕？鄭銘坤：會很快和疫情中心研究

▲大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤表示，幾周內將和中央疫情中心討論何時恢復遶境等事宜。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

一年一度大甲媽遶境活動是否會因台灣將近1個月零確診紀錄而提前恢復舉辦？大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤11日表示，台灣在蔡政府和中央疫情指揮中心努力下，已經有28天零確診，很多信徒打電話來關心何時恢復遶境？他說，希望能繼續零確診，廟方會在這幾周和中央研究相關事宜。

一年一度的大甲媽遶境活動原訂3月19日起駕，但因為疫情關係和各界壓力，董事長顏清標於是在2月27日召開記者會，宣布延期，當場並捐出3千萬元給中央疫情中心協助防疫。

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台灣已有28日零確診，是否會提早恢復大甲媽遶境活動的議題已逐漸傳開來，鄭銘坤上午受訪表示，由於蔡政府和中央疫情中心的努力，台灣才能有連續這麼多天的零確診，這陣子也有很多信徒很期待，都打來關心詢問何時恢復？

鄭說，遶境團隊一直都在準備中，隨時可以出發，由於疫情影響，餐廳業者和小吃攤生意都非常差，而一次的遶境活動都會帶來各行各業的生意，他希望台灣能持續零確診，各宮廟信徒也都能藉由遶境出來走走，這是好事，廟方會先盡速召開董監會討論達成共識後，再和中央疫情中心研商相關事宜。

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