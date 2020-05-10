地方決定酒店、舞廳復業　柯文哲轟中央不想負責：我主張解禁

▲柯文哲出席安龍護國祈福大典。（圖／記者楊詩益攝）

記者楊亞璇／台北報導

酒店、舞廳停業滿1個月，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前表示，只要酒店、舞廳沒逾越相關防疫規定，開不開放就讓地方政府決定。對此，台北市長柯文哲批評，「這就是典型不想負責任」，他強調若中央可以保證邊境阻絕做到一定程度，他自己是主張解禁。

柯文哲10日出席「安龍護國祈福大典」。對於酒店、舞廳是否復業？柯文哲表示，其實當時台灣疫情，他是反對酒店跟舞廳關閉，「一開始中央來暗示說，要不要北市去道德勸說，要下命令就下命令，不要道德勸說，後來中央明白的下令酒店舞廳要關掉，所以八大行業關三個，變五大行業」，前幾天中央又說 ，酒店舞廳是否開放，由地方政府自行決定，「我非常清楚，這是典型的不想負責任」。

柯文哲舉世，因為下令關容易，但是下令開，大家都不敢負責任，在北市府內部有討論過這問題，他自己是主張開放，但其他人說，「欸這是要陷害你，五都沒人敢開放，你要開放」。

柯文哲強調，從科學上來講，台灣27天沒有本土感染的案例，如果入境全部集中檢疫14天，沒有問題才放出來的話，因為目前好像可以回家，不能安全居家檢疫才要提出來，這樣還是有漏網之魚，「如果入境全部集中檢疫14天，真的符合條件才可居家檢疫的，這種條件的話，坦白講我認為酒店舞廳是可以解禁」。

柯文哲說，不只酒店、舞廳，包括校園要不要開放，還有零零碎碎的東西，他已下令每個局處，明早再檢查一遍，開始陸陸續續把解封完整SOP跟大家報告。他重申，酒店、舞廳是可以解禁，除非中央數據是假的，如果連續27天沒有本土案例，應該是可以解禁，「如果中央可以保證說，邊境阻絕可做到一定程度，我是主張解禁」，詳細情形防疫會議後宣布。