解封前夕「數百隻綿羊」攻佔城市！　壯觀畫面民眾看傻眼：羊入虎口啦

▲土耳其境內一共有3000萬隻綿羊。(示意圖/翻攝自pixabay)

實習記者周依儒/綜合報導

土耳其因疫情趨緩,各城市在5月初紛紛宣布解封。在解封前夕,薩姆松市(samsun)就出現了一個神祕景象,有數百隻綿羊突然湧入街道,讓當地許多居民搞笑直呼「這些羊沒有遵守社交距離!」。壯觀畫面一曝光,不到一天就超過640萬人觀看。

根據CNN報導,土耳其北部黑海沿岸城市薩姆松的街道,2日晚間出現一幕驚人景象,有數百隻綿羊趁著封城時,攻佔了城市的街道,這些綿羊還都超自然的在路上走來走去,有些甚至還在啃食分隔島上的草。

從土耳其當地記者索魯(Ragip Soylu)上傳的影片中,還可以聽到綿羊的叫聲此起彼落,似乎有一個牧羊人正帶領著這群綿羊,且當有車駛向這些綿羊時也會自動停下,讓綿羊先過,畫面十分有趣。

▲數百隻綿羊走上街頭,佔領城市街道。(圖/翻攝自twitter)

這支短短11秒的影片上傳到推特後,至今已吸引了超過640萬人觀看。有人留言表示「傻眼,羊入虎口啦」、「至少城市裡的人們睡不著時可以數羊」、「羊咩咩來哄這座城市裡的人睡覺了」、、「土耳其是最友好動物的國家之一」。

Flock of sheep invades Turkey’s city of Samsun last night during the coronavirus lockdown