解封前夕「數百隻綿羊」攻佔城市！　壯觀畫面民眾看傻眼：羊入虎口啦

▲土耳其境內一共有3000萬隻綿羊。（示意圖／翻攝自pixabay）

實習記者周依儒／綜合報導

土耳其因疫情趨緩，各城市在5月初紛紛宣布解封。在解封前夕，薩姆松市（samsun）就出現了一個神祕景象，有數百隻綿羊突然湧入街道，讓當地許多居民搞笑直呼「這些羊沒有遵守社交距離！」。壯觀畫面一曝光，不到一天就超過640萬人觀看。

根據CNN報導，土耳其北部黑海沿岸城市薩姆松的街道，2日晚間出現一幕驚人景象，有數百隻綿羊趁著封城時，攻佔了城市的街道，這些綿羊還都超自然的在路上走來走去，有些甚至還在啃食分隔島上的草。

從土耳其當地記者索魯（Ragip Soylu）上傳的影片中，還可以聽到綿羊的叫聲此起彼落，似乎有一個牧羊人正帶領著這群綿羊，且當有車駛向這些綿羊時也會自動停下，讓綿羊先過，畫面十分有趣。

▲數百隻綿羊走上街頭，佔領城市街道。（圖／翻攝自twitter）

這支短短11秒的影片上傳到推特後，至今已吸引了超過640萬人觀看。有人留言表示「傻眼，羊入虎口啦」、「至少城市裡的人們睡不著時可以數羊」、「羊咩咩來哄這座城市裡的人睡覺了」、、「土耳其是最友好動物的國家之一」。