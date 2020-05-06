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中天電視播女童哭：為什麼要罵韓國瑜　不服NCC開罰60萬抗告敗訴

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▲▼台北高等行政法院。（圖／翻攝自台北高等行政法院官網）

▲中天電視台播送「兒童挺韓新聞片段」，遭NCC開罰60萬，向北高行抗告敗訴。（圖／翻攝自台北高等行政法院官網）

記者羅志華／台北報導

中天電視台於2020總統大選期間連續播出韓國瑜相關新聞，於2019年2月至8月短短半年間，陸續遭國家通訊委員會（NCC）開罰380萬，其中NCC以中天4月的新聞中，有兒童挺韓國瑜片段開罰60萬，中天不滿抗告，台北高等行政法院日前判中天敗訴。

中天電視台於2019年4月2日，播出「扁錄影罵韓　小韓粉邊哭邊罵”為什麼要罵韓國瑜”」、「後援會粉絲團力挺影片增！女童甜喊”韓國瑜加油”」，及「下一代需要您救臺灣　婦攜姪女拱韓選總統」相關新聞，內容包含女童在親戚帶領下，支持韓國瑜的片段。

中天控訴，NCC在半年內開罰380萬已嚴重影響營運，且開罰表決時，僅3位委員出席，投票數未達總委員數7位的一半，而NCC針對中天連續開罰，更已嚴重干預媒體第四權，本件NCC以妨害兒童或少年身心健康為由開罰，卻沒找女童一家來協助調查，顯然未盡查證義務。

NCC表示，本件僅開罰60萬，相較於中天的規模及資本額來說，應不至於嚴重影響營運，且本次開罰會議有5名委員出席，全體不僅一致通過決議，更認為中天利用兒童做支持特定政治人物的工具，且全程未打馬賽克、變聲處理，已「嚴重」違反《衛廣法》。

台北高等行政法院認為，《衛星廣播電視法》明定「不能妨害兒童或少年身心健康」，否則開罰20萬到200萬罰鍰，中天播出新聞時，應考量兒童是否受大人操弄、影響拍攝影片，卻在沒有嚴加編審的情況下，不打碼、變聲，直接將兒童化作政治宣傳的工具，NCC按流程開罰60萬合理，駁回中天抗告。

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