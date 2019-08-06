Nokia真無線藍牙耳機動手玩：超輕、超小、又有生活防水

▲Nokia真無線藍牙耳機。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／綜合報導

HMD Global近日宣佈了Nokia真無線藍牙耳機新色驚奇紅與浩瀚銀將於8/16(五)搶先全球在台上市；而《ETtoday新聞雲》記者也在此次開賣前先取得了驚奇紅新色耳機。

Nokia真無線藍牙耳機最大的特點就在於耳機本身的重量相當輕盈，單只耳機大約僅有5公克，而加上外部的充電殼也才將近50公克，無論是配戴還是攜帶都不會成為使用者的負擔。





再加上Nokia真無線藍牙耳機如口紅般的輕巧外形設計方式，讓習慣帶小包包出門的女性也不怕裝不下。拿在手上也毫不費力，就像是握著自動鉛筆一樣輕鬆，若是想打開充電殼，也如按壓自動鉛筆一樣，用大拇指往下按即可。



Nokia真無線藍牙耳機與手機的配對方式也相當簡單，只要在開啟手機的藍牙功能後、打開充電盒後，即可在手機上迅速地找到耳機資訊（紅框處），並加以連動。

該款耳機的盒裝內附配件，一如耳機般的輕巧設計概念，打開盒裝後，將會直接看到充電殼與耳機整齊地擺放在盒內。此外，HMD Global也額外附上了兩副不同尺寸軟塞可供替換；另外，盒內也附上了一條USB Type-A對Type-C的充電線。



根據官方資料，這款Nokia真無線藍牙耳機長達3.5小時的音樂續航力，置入充電攜帶盒即開始充電，電量足以供應三次完整放電，待機時間達70小時；並配有IPX4防汗防潑水設計；可支援通話功能，來電時可由耳機實體按鈕接聽；也可連動Google助理。