　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「去年在哪賣玉蘭花，今年收入變少」陳時中示範提不出證明「簡單陳述」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

玉蘭花產量銳減，賣花人開始用夜來香取代。（資料照）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中強調，此次紓困申請希望一切從寬、從速、從簡，例如「去年在哪裡賣玉蘭花，今年收入變少了，約是多少金額」。（圖／ETtoday資料照）

記者洪巧藍／台北報導

行政院擴大紓困方案，針對未加保的勞工、農漁民加發補助金、每戶可領1萬元，今（6）日起受理申請，各地區公所都湧現排隊潮，也有人為了提出「影響工作證明」而大傷腦筋。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中強調，此次紓困申請希望一切從寬、從速、從簡，只要民眾提出切結就會相信，無法提供證明文件只要簡單陳述，例如「去年在哪裡賣玉蘭花，今年收入變少了，約是多少金額」不用想得太複雜。

因應疫情衝擊，行政院日前宣布擴大紓困方案，針對舉廣告牌、賣玉蘭花、流動攤販、個人接案等「無保工作者」，將放寬急難救助標準，每戶發放1萬元，不過有排富條件，預計有18萬人符合資格。陳時中說，這項紓困要件就兩個，一個沒有相關公、農、勞保，另外則是沒有太多存款者，這些接近99.9%屬於社會弱勢。

請繼續往下閱讀...

陳時中表示，相關切結書需附上「戶內人口之存摺正本或存摺內頁影本」，無法完整提供上項存摺資料，同意主管機關查調最近財稅資料；另需提供「因疫情影響工作之證明文件」，無法提供證明文件，請簡要說明工作受影響的情形。

目前瞭解民眾辦理時有多人反應「證明沒辦法提」，陳時中說，切結書是希望幫大家把困擾減至最低，存摺資料主要是避免存款很多但沒有收入的人來申請，例如某些包租公、包租婆，這樣給就浪費公帑、沒有把錢用在刀口上。

▲▼0506中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

至於因為疫情影響工作的證明文件，陳時中說，沒有證明文件可以勾選「無法提供」並且簡單敘述工作受到影響即可，有些人可以寫出詳細的人事時地物當然很好，但他們這次並沒有這樣要求，只要讓公務人員有一句話可以依循。

陳時中舉例，例如「我去年在某某地點賣口香糖」、「原本在某路口賣玉蘭花」、如果是舉牌工作者，不用敘述到「去年某時大概舉了10天的牌，今年只有一次」，只要說到「去年有做舉牌工作，今年舉牌收入變少」，提及今年的收入影響情況，便從寬、從速、從簡認定。

陳時中也提到，有人認為連說明都不用，但公務體系有其嚴謹性，特別辦理有關給錢的事項一定要有依據，不是說來就給，這樣也可能出現另外的社會公平正義問題。

陳時中重申，只要民眾提供切結「我們就相信」，如果完全沒有東西，對公務體系來說發放也有其困難；另也提醒，相關申請時間至6月底有2個月時間，不會今天沒來明天就沒有，只要符合條件一定會給付；雖然理解民眾急切的心情，但也可以緩緩、把時間錯開。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
養豬男爽中1.17億元彩券！4年後現況曝光…每天「躺著賺」
快訊／狠虐單親打工17歲弟！狂射BB彈逼吃屎　詹姓主嫌羈押禁
人夫吃壯陽藥「碰撞」情婦3hr..隔天暴斃死在床上！元配還安
加碼1萬紓困民眾「不會算」　衛福部：出示存簿就好
紓困申請簡化手續公布！「3證明免帶」政府幫查
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

工作證明就可借「10萬紓困貸款」？他一問心涼：詐欺...銀行回應了

高雄「愛情摩天輪」卡關！港務公司坦言：沒人要投資

領3萬比1萬簡單！紓困被酸「3萬爽爽發、1萬查身家」　衛福部臉書遭灌爆

為老憨兒加油！漂亮寶貝「靠腰女孩」　發起買玫瑰花做公益

台南稻種披覆鐵粉再直播　避免水雉等鳥類誤食好過冬

南投13歲貧寒國中生幫養鹿　4指被機器截斷！單親家庭陷困境　

慶祝母親節　台南安平圖書館辦借書送母親節卡片或火鶴花1朵

色弱的日常悲劇！超商這款根本「地獄陷阱」…大魔王是捷運路線圖

客人量體溫38度爆氣譙！店員下班吃宵夜「又遇到」...神轉折讓她心情複雜

桃機曝全台最大「戶外觀景台」神攝手美照　機坪停滿飛機照也獲獎

KID第1支vlog「神複製楊丞琳一天」　本尊驚讚：我非常喜歡

糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣

兒子娶妻！活潑爸婚禮熱情演出　嗨到摔布幕後方網笑：好賣力

甜而不膩芋頭包餡 X 酥脆炸外皮　在地人推桃園車站必吃銅板美食

台灣加入WHO？世衛正面回應了　「中華人民共和國是唯一合法代表」

宥勝兒「全身長疹子」急送醫　擔心恐離婚...老婆反應網讚爆：令人 佩服

浣熊霸氣「少爺躺姿」爽吃藍莓　見葡萄露無敵厭世臉：吃膩啦～

分手後走不出來？學會必經4階段　發洩悲傷情緒、感謝彼此的付出

鵝子悠哉吃梅乾 ...下秒表情漸母湯　全身狂抽動、仰頭酸到懷疑人生XD

文佳煐、金東旭「記憶CP」這對我可以！！　突襲直播甜蜜感溢出螢幕惹❤️❤️

工作證明就可借「10萬紓困貸款」？他一問心涼：詐欺...銀行回應了

高雄「愛情摩天輪」卡關！港務公司坦言：沒人要投資

領3萬比1萬簡單！紓困被酸「3萬爽爽發、1萬查身家」　衛福部臉書遭灌爆

為老憨兒加油！漂亮寶貝「靠腰女孩」　發起買玫瑰花做公益

台南稻種披覆鐵粉再直播　避免水雉等鳥類誤食好過冬

南投13歲貧寒國中生幫養鹿　4指被機器截斷！單親家庭陷困境　

慶祝母親節　台南安平圖書館辦借書送母親節卡片或火鶴花1朵

色弱的日常悲劇！超商這款根本「地獄陷阱」…大魔王是捷運路線圖

客人量體溫38度爆氣譙！店員下班吃宵夜「又遇到」...神轉折讓她心情複雜

桃機曝全台最大「戶外觀景台」神攝手美照　機坪停滿飛機照也獲獎

5月第3次現蹤！美軍B-1B轟炸機現台灣東北方海域

小貨車停路邊「酒駕騎士追撞亡」　車輪越白線…駕駛衰陷官司

4月CPI連3個月下跌年減0.97％　油料費大跌35.5％、創史上最大跌幅　

金正恩「真身＆替身」交談畫面曝光　100％復刻圓臉角度…網崩潰：到底生還死！

工作證明就可借「10萬紓困貸款」？他一問心涼：詐欺...銀行回應了

保養同時愛地球！全台首創零垃圾循環「裸裝」面膜　

計程車培訓開跑　黃偉哲勉勵充實自我再出發

高雄「愛情摩天輪」卡關！港務公司坦言：沒人要投資

《甄嬛》祺貴人生了！　度假海島安胎產女…老公醫院門口發紅包

印尼女非法居留打工　社工籌措機票助母子返國團聚

「女老師只穿內褲」房東3人狂盯　2年偷看破萬次！私生活全曝光

生活熱門新聞

油價太便宜　他好奇95改98會怎樣

今雨區曝！「母親節全台大變天」連下3天防劇烈天氣

大街摸臀熊抱　華通少東築愛巢偷情翹臀女

即／新莊居家檢疫男採檢結果出爐

訂餐碰上超吐血都市傳說！他氣炸勸世

99萬農民5/15前一萬元補貼金匯入帳戶

今年累積4例漢他病毒出血熱「平20年紀錄」

無保「1萬元紓困金」申請方法曝！衛福部5張圖教你

12生肖5月運勢在這！專家揭「唯一衰爆生肖」是他

好市多一堆空鞋盒！內行揭真相

快訊／沒有+0　今新增1例新冠肺炎

1萬怎麼領？　陳時中坦言有點難

新冠肺炎疫苗9月問世？中研院解答

醫曝70億人「只做一動作」疫情就結束…嘆：比登天還難

更多熱門

相關新聞

補貼視障按摩師4萬5000元　勞動部增2措施

補貼視障按摩師4萬5000元　勞動部增2措施

為穩定因新冠肺炎疫情而受影響的勞工，勞動部針對遭遇減班休息之在職勞工，推動「充電再出發訓練計畫」、「安心就業計畫」和「安心即時上工計畫」等措施；面對更弱勢的身心障礙勞工朋友，除了上述措施之外，勞動部還特別增加2項新措施予以協助。

新版酷碰券小孩也能領　經濟部準備多款名字「等院長蘇貞昌拍板」

新版酷碰券小孩也能領　經濟部準備多款名字「等院長蘇貞昌拍板」

台中業者研發舒適口罩帶贈警

台中業者研發舒適口罩帶贈警

拉美確診破28萬　經濟恐萎縮5.2％

拉美確診破28萬　經濟恐萎縮5.2％

手腳腫脹似「川崎氏症」！症狀人數增加恐和肺炎有關

手腳腫脹似「川崎氏症」！症狀人數增加恐和肺炎有關

關鍵字：

新冠肺炎新型冠狀病毒台灣防疫COVID-19

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

41歲女友睡男同事家！19歲男勒到脫糞斷氣才鬆手

周揚青動搖「與羅志祥回溫了」！

羅志祥深夜打給周揚青「懺悔6小時」！

愷樂苦戀500億豪門富少！「致命3缺點」被狠甩

單親少年打工3個月慘遭凌虐　全身被BB彈打成蜂窩！

「百年難得一見政治奇才」陳時中一個舉動讓民進黨大讚

驚悚畫面曝！被押到迪化街「討債」21歲男狂叫：我求你了

羅志祥卡死《娛百》「收買手段被踢爆」！

油價太便宜　他好奇95改98會怎樣

拖進公廁性侵…她遭11人凌遲8小時

成年特教生穿制服徘徊小學門口　母哭曝背後洋蔥

男子睡醒老是胸悶　看監視器笑哭

蕭敬騰爆求婚經紀人「MARRY ME」道具曝光！

「推文挺台灣」全球排名出爐！第一名嚇到台灣人：沒想過

誤開前置鏡頭！　正妹巨胸形狀掉出

更多

最夯影音

更多
KID第1支vlog「神複製楊丞琳一天」　本尊驚讚：我非常喜歡

KID第1支vlog「神複製楊丞琳一天」　本尊驚讚：我非常喜歡
糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣

糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣

兒子娶妻！活潑爸婚禮熱情演出　嗨到摔布幕後方網笑：好賣力

兒子娶妻！活潑爸婚禮熱情演出　嗨到摔布幕後方網笑：好賣力

甜而不膩芋頭包餡 X 酥脆炸外皮　在地人推桃園車站必吃銅板美食

甜而不膩芋頭包餡 X 酥脆炸外皮　在地人推桃園車站必吃銅板美食

台灣加入WHO？世衛正面回應了　「中華人民共和國是唯一合法代表」

台灣加入WHO？世衛正面回應了　「中華人民共和國是唯一合法代表」

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面