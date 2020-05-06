「去年在哪賣玉蘭花，今年收入變少」陳時中示範提不出證明「簡單陳述」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中強調，此次紓困申請希望一切從寬、從速、從簡，例如「去年在哪裡賣玉蘭花，今年收入變少了，約是多少金額」。（圖／ETtoday資料照）

記者洪巧藍／台北報導

行政院擴大紓困方案，針對未加保的勞工、農漁民加發補助金、每戶可領1萬元，今（6）日起受理申請，各地區公所都湧現排隊潮，也有人為了提出「影響工作證明」而大傷腦筋。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中強調，此次紓困申請希望一切從寬、從速、從簡，只要民眾提出切結就會相信，無法提供證明文件只要簡單陳述，例如「去年在哪裡賣玉蘭花，今年收入變少了，約是多少金額」不用想得太複雜。

因應疫情衝擊，行政院日前宣布擴大紓困方案，針對舉廣告牌、賣玉蘭花、流動攤販、個人接案等「無保工作者」，將放寬急難救助標準，每戶發放1萬元，不過有排富條件，預計有18萬人符合資格。陳時中說，這項紓困要件就兩個，一個沒有相關公、農、勞保，另外則是沒有太多存款者，這些接近99.9%屬於社會弱勢。

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陳時中表示，相關切結書需附上「戶內人口之存摺正本或存摺內頁影本」，無法完整提供上項存摺資料，同意主管機關查調最近財稅資料；另需提供「因疫情影響工作之證明文件」，無法提供證明文件，請簡要說明工作受影響的情形。

目前瞭解民眾辦理時有多人反應「證明沒辦法提」，陳時中說，切結書是希望幫大家把困擾減至最低，存摺資料主要是避免存款很多但沒有收入的人來申請，例如某些包租公、包租婆，這樣給就浪費公帑、沒有把錢用在刀口上。

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

至於因為疫情影響工作的證明文件，陳時中說，沒有證明文件可以勾選「無法提供」並且簡單敘述工作受到影響即可，有些人可以寫出詳細的人事時地物當然很好，但他們這次並沒有這樣要求，只要讓公務人員有一句話可以依循。

陳時中舉例，例如「我去年在某某地點賣口香糖」、「原本在某路口賣玉蘭花」、如果是舉牌工作者，不用敘述到「去年某時大概舉了10天的牌，今年只有一次」，只要說到「去年有做舉牌工作，今年舉牌收入變少」，提及今年的收入影響情況，便從寬、從速、從簡認定。

陳時中也提到，有人認為連說明都不用，但公務體系有其嚴謹性，特別辦理有關給錢的事項一定要有依據，不是說來就給，這樣也可能出現另外的社會公平正義問題。

陳時中重申，只要民眾提供切結「我們就相信」，如果完全沒有東西，對公務體系來說發放也有其困難；另也提醒，相關申請時間至6月底有2個月時間，不會今天沒來明天就沒有，只要符合條件一定會給付；雖然理解民眾急切的心情，但也可以緩緩、把時間錯開。

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