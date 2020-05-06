知名乩童餵藥性侵「西螺羅志祥」！自稱嬸嬸是鎮長　被害者反遭霸凌搬家

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圖、文／鏡週刊

雲林地方法院目前正審理一起男男性侵案，原定4月底開庭，卻突然延期，而加害人竟是實力雄厚、地方頗有名望的劉姓乩童。

在雲林縣西螺鎮知名宮廟擔任乩童的劉姓男子，以化解災厄為由，誘騙信徒的兒子、號稱「西螺羅志祥」的年輕男子吃下壯陽藥，再以140公斤的體重壓制對方口交得逞，甚至還抓著對方下體企圖插入自己的肛門，被害人最後以買酒助興為由逃離魔掌，並向警方報案，事後乩童被地檢署起訴。

▲劉姓乩童以逼近140公斤的體重，壓制被害人，口交得逞。（圖／鏡週刊提供，下同）

不過，乩童自稱嬸嬸是西螺鎮長，在當地頗有勢力，案發後，被害人反遭乩童親友網路霸凌，全家人只好搬離是非地，同時期盼法院能速審速決，還給被害人一個公道。

本刊調查，加害人是西螺鎮知名宮廟的乩童，體重近140公斤，自稱嬸嬸是西螺鎮長，在當地頗有勢力，被害人則是該宮廟信徒的兒子，因五官深邃、長相帥氣，有「西螺羅志祥」之稱。

這起性侵案發生在前年5月，被害人小全（化名）因捲入汽車買賣糾紛，為祈求神明保佑，在哥哥的陪伴下到宮廟拜拜，希望能大事化小、小事化無，也因此認識哥哥的國小同學、在宮廟當乩童的劉姓男子。

年近40的劉男對20歲出頭的小全頗有好感，把他視為天菜小鮮肉，經常有意無意地關心，並對他說：「你身體出問題、生殖器不會勃起。」雖然小全很反感，但畢竟劉男在大家心目中是神明的代言人，也不好撕破臉。

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