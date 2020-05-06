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27歲清秀男街頭「保護女友」一打十！戰鬥力爆表1人倒血泊…入獄3年GG了

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▲▼27歲男為保護女友，入獄3年。（圖／翻攝自紅星新聞）

▲毛楚琦。（圖／翻攝自紅星新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

一場因街頭滋事演變而來的衝突，在湖南省湘陰縣左宗棠廣場於凌晨1點的夜幕下爆發。今年27歲的湘陰縣人毛楚琦為了保護女友，在街頭持拖把棍，一人對抗多位醉漢。沒想到，混亂之中，22歲的邵宇中刀倒血泊。日前，毛楚琦被判罰入獄3年。

據《紅星新聞》報導， 2018年4月30日凌晨，被害人邵宇和朋友開車等紅綠燈時，看到停一旁的毛楚琦、女友鄒雪情和朋友等人乘坐的車，笑稱「隔壁車上有幾個妹長蠻好」，隨後更挑釁將檳榔渣丟到對方車中。

隨後，雙方發生爭執，邵宇被毛楚琦等人毆打後，氣炸了又叫了一堆朋友再來報復。這個過程中，鄒雪情下了車，「主要是勸架。」她認為，這是一件小事引發爭吵、拉扯，沒必要再喊人來把事情鬧大，於是阻止對方打電話，「沒想到，邵宇打開車門，對著我的小腹就是一腳。」

▲▼27歲男為保護女友，入獄3年。（圖／翻攝自紅星新聞）

▲女友鄒雪情重返案發地，回憶當時場景。（圖／翻攝自紅星新聞）

「當時我很委屈，」鄒雪情回憶，她被踢到小腹後，男友毛楚琦不但沒報警，還和另外一位朋友抱住她，讓對方一走了之，之後就鬧脾氣，一路哭著跑到了事發地左宗棠廣場，「只是想一個人靜一靜。」

當鄒雪情哭了四五分鐘後，先是來了十幾個男的，圍觀一陣後散去，不久又來了二十幾個男的，這時他們圍住了鄒雪情。她說，「當時，他們手上拿了是一種手柄由鋼管焊接的刀。」

毛楚琦稱，當晚女友賭氣哭著離開後，並沒有急著追上去。他同朋友站了一會，突然聽到「很大的哭喊聲」從左宗棠廣場方向傳來，他「估計這聲音是女友的」，立刻往廣場跑去。

跑的過程中看到廣場邊有拖把，毛楚琦將它踩斷，拿起一節1公尺多長的拖把棍，朋友也同樣拿起一節拖把棍，兩人一前一後來到廣場。他這時看到，「十幾個人，大部分拿著刀具圍著鄒雪情在打，有人用鋼管部分在戳鄒雪情。」

▲▼27歲男為保護女友，入獄3年。（圖／翻攝自紅星新聞）

▲事發地。（圖／翻攝自紅星新聞）

「我立刻衝過去大聲喊『你們這些狗雜種在幹什麼』？一個男的拿兇器朝我砍來，我右側讓開這一刀，這個男的又舉刀砍我第二刀。」毛楚琦告訴警方，當時因為對方握著刀，自己就用左手抓住中間的鋼管部位，右手丟掉了拖把棍，再去掰對方握著刀的手，十幾秒後，成功把刀搶了過來。

毛楚琦承認，當時身邊仍有男的扯著他不放手，他用刀順手一劃，劃到這個男的背部，但這個人不是邵宇，「當時場面十分混亂，突然有個年輕男子就倒地上沒動了。」隨後，他拿著搶過來的刀，與對方相隔2公尺的距離對峙，「對方也拿著一把刀比劃，可能也不敢真的砍我們。」

對此說法，傷者邵宇則否認，「刀是毛楚琦一方的，如果是我們的，怎麼可能被他搶走？」他被捅傷倒地後，在長沙湘雅醫院搶救了1個禮拜才甦醒，之後又回縣醫院治療了2個月才逐漸康復。

▲▼27歲男為保護女友，入獄3年。（圖／翻攝自紅星新聞）

▲27歲男為保護女友，入獄3年。（圖／翻攝自紅星新聞）

入院時，邵宇的背部有一處20公分的傷口，後經岳陽市巴陵司法鑑定中心鑑定，傷殘程度為10級傷殘，「我要求追究他們的刑事責任，賠償我的經濟損失。」

對此，毛楚琦的父親毛燕認為，兒子性格有些激進，但案發當晚，他與朋友先是被邵宇一方挑釁，後又聽到女友被毆打後發出的哭喊，從而拿著拖把棍前去營救，「這是防衛，只要是個男人，都會這麼做。」

2018年12月25日，因涉嫌故意傷害罪，毛楚琦被湘陰縣公安局逮捕，涉嫌的罪名為「聚眾鬥毆罪」。日前，湖南省湘陰縣人民法院對他涉嫌聚眾鬥毆罪一案作出一審判決，判處入監3年。

目前，毛楚琦對一審判決已向岳陽市中級人民法院提起上訴。

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