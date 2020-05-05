黃亭恩遭網友私訊「性騷擾」　霸氣採取法律途徑捍衛女性尊嚴

▲黃亭恩認為，兩性相處之間應該存在「包容」與「尊重」。（圖／翻攝自Facebook／黃亭恩 TN）

實習記者施怡妏／綜合報導

知名KOL黃亭恩近日臉書遭到網友私訊「性騷擾」，內容包含生殖器官的照片、影片或是不雅言語，因而在臉書上發文，「如果無法尊重異性，就是踐踏自己生而為人的尊嚴」，霸氣宣告捍衛女性尊嚴，不排除採取法律途徑來解決這些問題。

黃亭恩表示，自己身為一位網路藝術工作者，除了擁有粉絲的喜愛與支持，也不免除的會有一些不肖份子的訊息騷擾，身為一名女性，受到騷擾的情況更加嚴重，「過去我們選擇封鎖與一笑置之；現在則要敬告這些社會的蛀蟲們，我們將運用法律以捍衛女性尊嚴，這也將是我們接下來必定會採取的手段。」

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黃亭恩強調，「性別尊重」如同主權議題一般，不容踐踏也沒有妥協的空間。她也呼籲廣大的女性們，「當我們自由、健康地展現自我的同時，如果遭遇性別歧視與性騷擾千萬不要隱忍，因為妳的隱匿會讓更多的女性成為這些披著人皮的狼的下一頓盤中飧」，兩性相處之間應該存在「包容」與「尊重」，沒有一絲一毫妥協的空間。

這一番霸氣言論引來網友們大讚，「女王（跪）」、「說的太好了，男女朋友之間就是要包容跟尊重，來維持感情方面」；也有網友提出各人見解，「尊重看似簡單，但意義深長，尊重是愛的成分，當你愛一個人，會尊重他她，尊重他她身為人的尊嚴與個體性」。

黃亭恩臉書全文：

〈如果無法尊重異性，就是踐踏自己生而為人的尊嚴。〉

作為一位網路藝術工作者，很幸運地擁有大家的喜愛與支持，但也無可避免地收到一些不肖份子的 #訊息騷擾，對於女性而言這種情況更加嚴重。

無論是對我們私訊自己 #生殖器 的照片、影片，或是用言語進行 #性騷擾，一直以來這種事情從來沒少過。

過去我們選擇封鎖與一笑置之；現在則要敬告這些社會的蛀蟲們，我們將運用 #法律 以捍衛女性尊嚴，這也將是我們接下來必定會採取的手段。

「#性別尊重」如同 #主權議題 一般，不容踐踏也沒有妥協的空間。

在此也呼籲廣大女性朋友們，當我們自由、健康地展現自我的同時，如果遭遇性別歧視與性騷擾千萬不要隱忍，因為妳的隱匿會讓更多的女性成為這些披著人皮的狼的下一頓盤中飧。

異性之間應該要有更多的 #包容 與 #尊重，沒有一絲一毫妥協的空間！

女孩們！我們一起加油！

也希望更多的男性朋友們一起成為捍衛女性朋友們的後盾！