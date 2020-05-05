　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

黃亭恩遭網友私訊「性騷擾」　霸氣採取法律途徑捍衛女性尊嚴

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼黃亭恩霸氣捍衛女性尊嚴。（圖／翻攝自Facebook／黃亭恩 TN）

▲黃亭恩認為，兩性相處之間應該存在「包容」與「尊重」。（圖／翻攝自Facebook／黃亭恩 TN）

實習記者施怡妏／綜合報導

知名KOL黃亭恩近日臉書遭到網友私訊「性騷擾」，內容包含生殖器官的照片、影片或是不雅言語，因而在臉書上發文，「如果無法尊重異性，就是踐踏自己生而為人的尊嚴」，霸氣宣告捍衛女性尊嚴，不排除採取法律途徑來解決這些問題。

黃亭恩表示，自己身為一位網路藝術工作者，除了擁有粉絲的喜愛與支持，也不免除的會有一些不肖份子的訊息騷擾，身為一名女性，受到騷擾的情況更加嚴重，「過去我們選擇封鎖與一笑置之；現在則要敬告這些社會的蛀蟲們，我們將運用法律以捍衛女性尊嚴，這也將是我們接下來必定會採取的手段。」

請繼續往下閱讀...

黃亭恩強調，「性別尊重」如同主權議題一般，不容踐踏也沒有妥協的空間。她也呼籲廣大的女性們，「當我們自由、健康地展現自我的同時，如果遭遇性別歧視與性騷擾千萬不要隱忍，因為妳的隱匿會讓更多的女性成為這些披著人皮的狼的下一頓盤中飧」，兩性相處之間應該存在「包容」與「尊重」，沒有一絲一毫妥協的空間。

這一番霸氣言論引來網友們大讚，「女王（跪）」、「說的太好了，男女朋友之間就是要包容跟尊重，來維持感情方面」；也有網友提出各人見解，「尊重看似簡單，但意義深長，尊重是愛的成分，當你愛一個人，會尊重他她，尊重他她身為人的尊嚴與個體性」。

▲▼黃亭恩霸氣捍衛女性尊嚴。（圖／翻攝自Facebook／黃亭恩 TN）

黃亭恩臉書全文：

〈如果無法尊重異性，就是踐踏自己生而為人的尊嚴。〉

作為一位網路藝術工作者，很幸運地擁有大家的喜愛與支持，但也無可避免地收到一些不肖份子的 #訊息騷擾，對於女性而言這種情況更加嚴重。

無論是對我們私訊自己 #生殖器 的照片、影片，或是用言語進行 #性騷擾，一直以來這種事情從來沒少過。

過去我們選擇封鎖與一笑置之；現在則要敬告這些社會的蛀蟲們，我們將運用 #法律 以捍衛女性尊嚴，這也將是我們接下來必定會採取的手段。

「#性別尊重」如同 #主權議題 一般，不容踐踏也沒有妥協的空間。

在此也呼籲廣大女性朋友們，當我們自由、健康地展現自我的同時，如果遭遇性別歧視與性騷擾千萬不要隱忍，因為妳的隱匿會讓更多的女性成為這些披著人皮的狼的下一頓盤中飧。

異性之間應該要有更多的 #包容 與 #尊重，沒有一絲一毫妥協的空間！

女孩們！我們一起加油！
也希望更多的男性朋友們一起成為捍衛女性朋友們的後盾！

ET快訊
「中獎率最高」3星座曝光！大樂透衝上9.2億　命理老師解密了
企鵝妹爆訂婚激似「海格」實況主　大方問：有聞我的內褲嗎
金正恩「動用的是替身」！　名醫曝關鍵「硬證據」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「中獎率最高」3星座曝光！大樂透衝上9.2億　命理老師解密了

黃亭恩遭網友私訊「性騷擾」　霸氣採取法律途徑捍衛女性尊嚴

無語問蒼天！捕到黑鮪魚　拉起只剩頭…船長：鯊魚和海豚幹的

獨／青年中學音樂教師陳俊宏音樂慰人心　唯一受邀與全球音樂家合奏

基隆男餐廳工作染漢他病毒！國內今年已4例「創20年同期新高」

熱死魚！桃園茄苳溪發現大量魚屍　環保局：天氣轉熱造成

盤石艦有多少「病毒黑數」？醫師曝：把握2個關鍵才能守住下半場

嘉義兩水庫快見底2年來「最枯旱」　夜間減壓超前部署保證用水

獨／超跑直播賣　藍寶堅尼30秒1501萬成交！還送車庫....網驚：這樣也行

尪幫買鹽酥雞卻「堅決不吃」！老闆娘放飛出賣曝真相　網淚：老公還活著嗎

糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣

鍋控必去！浮誇肉盤X療癒熊泡澡鍋 感激「防疫英雄」姓陳顧客送15片肉

練習生爆哭喊「不敢Battle」　黃子韜《創造營2020》發飆：不行就走！

挑戰躺著＋坐著吃數萬顆爆米花 直往臉射！他表情猙獰狂喊：好痛

海外夫妻停工「錢燒光了」要回台　母：防疫旅館2周至少破5萬住不起

楊丞琳《玩很大》玩遊戲吼叫小鬼　KID一旁看好戲：她開始不耐煩了XD

《創造營2020》女學員撞臉黃子韜　自戀「長得像我不是一件壞事」笑翻XD

「創造營2020」3女Battle《喜歡你》太好聽　黃子韜忍不住來一段：什麼玩意我唱的ＸＤ

每天喝2000c.c.水、吃到微飽就要停 讓久坐辦公室「不復胖+好維持」

多技能萌賓士張手「開花花」❤　網哭：我們家只會叫我開罐罐...

「中獎率最高」3星座曝光！大樂透衝上9.2億　命理老師解密了

黃亭恩遭網友私訊「性騷擾」　霸氣採取法律途徑捍衛女性尊嚴

無語問蒼天！捕到黑鮪魚　拉起只剩頭…船長：鯊魚和海豚幹的

獨／青年中學音樂教師陳俊宏音樂慰人心　唯一受邀與全球音樂家合奏

基隆男餐廳工作染漢他病毒！國內今年已4例「創20年同期新高」

熱死魚！桃園茄苳溪發現大量魚屍　環保局：天氣轉熱造成

盤石艦有多少「病毒黑數」？醫師曝：把握2個關鍵才能守住下半場

嘉義兩水庫快見底2年來「最枯旱」　夜間減壓超前部署保證用水

獨／超跑直播賣　藍寶堅尼30秒1501萬成交！還送車庫....網驚：這樣也行

尪幫買鹽酥雞卻「堅決不吃」！老闆娘放飛出賣曝真相　網淚：老公還活著嗎

通膨不止！伊朗更換新貨幣「土曼」...鈔票面額大砍4個0

4月沒搶到半價的快訂位　龍都酒樓廣式片皮鴨5月打7折

法國「去年12月」就出現新冠肺炎病例　WHO：不意外

王貞治盃／去年季軍高雄市2連敗淘汰　雲林1分勝北市

溫暖台南情！　星展銀行捐贈星展暖心食袋　

中職／觀眾進場影響球員　丘總、餅總看法大不同

余文樂帶Cody「大手拉小手」萌娃沙灘懸空！　甜妻插腰笑虧：放下就不動

台南河樂廣場不能玩水了！抗旱缺水中　5/6起戲水池暫停開放

顏射、吞精可美容？營養師揭「精液完整成份」...爆氣嗆：最好自己先體驗

中職／開放觀眾進場　中信兄弟請出啤酒妹

車上求讓座被拒她「撩裙脫內褲」 怒罵男乘客：人家是女生！

生活熱門新聞

無保「1萬元紓困金」申請方法曝！衛福部5張圖教你

18萬人可領1萬元　各縣市申請懶人包

12生肖5月運勢在這！專家揭「唯一衰爆生肖」是他

油價太便宜　他好奇95改98會怎樣

跟同事借租屋處隔離　居家檢疫者亡

2波鋒面雷雨彈　一周天氣圖出爐

要出事了？國師唐綺陽曝下一波「社會震盪」

台灣新增3例「出院又復陽」個案

追加的「紓困1萬塊」怎麼領？　陳時中「秀公式」說明

體育老師罰戴口罩跑10圈操場　小二生累哭

身家2億申請紓困！立委傻眼：比預算還多耶

藥局、超商、全聯「口罩驚喜度最強？」

立夏到了！周末變天鋒面雷雨降全台

今年首道梅雨鋒面母親節報到！2天全台有雨

更多熱門

相關新聞

西裝外套不只是上班單品！

西裝外套不只是上班單品！

OL 穿上西裝總能給人幹練、精明的意象，但如果下班急著去約會的話，西裝外套又很容易給人過於嚴肅的感覺，在 Instagram 上擁有 30 萬追蹤的荷蘭部落客 Annemiek Kessels，將改變妳對於西裝外套的印象，她運用混搭的方式加上 3 個小技巧，讓妳西裝穿搭零失誤！

莫莉帶貨法國焦糖雲朵包

莫莉帶貨法國焦糖雲朵包

曾之喬合體莫莉拍「女特務大片」

曾之喬合體莫莉拍「女特務大片」

莫莉示範Whitney Bag

莫莉示範Whitney Bag

孫怡成台灣首位「明星級」時尚總編

孫怡成台灣首位「明星級」時尚總編

關鍵字：

KOL黃亭恩女性尊嚴

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

拖進公廁性侵…她遭11人凌遲8小時

金正恩歡樂組「單穿內褲」熱舞畫面曝　她怒：根本慰安婦

艾倫狄珍妮被爆雙面人！人設崩壞

快訊／新北居家檢疫者在家中死亡！里幹事開門驚見屍體

周揚青「超嗆2手段」再婊愷樂！靠蝴蝶3天狂撈2000萬

台灣加入WHO？世衛正面回應了

驚悚畫面曝！被押到迪化街「討債」21歲男狂叫：我求你了

獨／北市國中生遭砍　傷口深可見骨

即／「苗栗縣長隨扈」陳屍關西服務區⋯死因待查

「百年難得一見政治奇才」陳時中一個舉動讓民進黨大讚

無保「1萬元紓困金」申請方法曝！衛福部5張圖教你

18萬人可領1萬元　各縣市申請懶人包

每天奶茶、飲料當水喝　結果喝進ICU「血漿像豬油」

12生肖5月運勢在這！專家揭「唯一衰爆生肖」是他

新北男刺阿嬤10刀！隨機拖行路人：會繼續殺

更多

最夯影音

更多
糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣

糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣
鍋控必去！浮誇肉盤X療癒熊泡澡鍋 感激「防疫英雄」姓陳顧客送15片肉

鍋控必去！浮誇肉盤X療癒熊泡澡鍋 感激「防疫英雄」姓陳顧客送15片肉

練習生爆哭喊「不敢Battle」　黃子韜《創造營2020》發飆：不行就走！

練習生爆哭喊「不敢Battle」　黃子韜《創造營2020》發飆：不行就走！

挑戰躺著＋坐著吃數萬顆爆米花 直往臉射！他表情猙獰狂喊：好痛

挑戰躺著＋坐著吃數萬顆爆米花 直往臉射！他表情猙獰狂喊：好痛

海外夫妻停工「錢燒光了」要回台　母：防疫旅館2周至少破5萬住不起

海外夫妻停工「錢燒光了」要回台　母：防疫旅館2周至少破5萬住不起

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面