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口罩販賣機一天賣72組⋯囤貨2萬片　王世堅批：比扭蛋機還糟

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▲▼實名制口罩自動販賣系統試辦上線,武漢肺炎,口罩,健康,防疫,流感,感冒,新冠肺炎,公德心,公共衛生,傳染,口罩販賣機。（圖／記者李毓康攝）

▲王世堅批評，口罩販賣機一天賣72組。（資料照／記者李毓康攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市首台販賣機4月11日在信義健康服務中心上線，引發輿論熱議。市議員王世堅5日在議會質詢時披露，信義區三台販賣機賣曾一天最高賣到1172組，但之後每況愈下，賣得最差的是一天72組，平均一台僅賣24組，他直呼「比扭蛋機還糟糕」，與跟中央要配售的口罩，累積3076組沒賣出，總通囤積了2萬7684片口罩。

台北市長柯文哲日前發豪語稱口罩3.0扣新台幣7元很多，口罩販賣機不會被打敗。然而王世堅在警政衛生部門質詢批評，三台販賣機擺在那裡，從柯市長作秀開始，賣超過1000組就三天，再來都賣200組、300組不等，甚至有時低於100組，還派了8個同仁在現場。

王世堅指出，健康中心沒有自動販賣機時本來就有賣口罩，賣的成績嚇嚇叫，都是很穩定，大約100多個到200多，為了柯市長標新立異，沒什麼市政成績，用販賣機給市民玩玩，如果市民朋友買單也好，然後信義區三台沒每況愈下，最低賣出72組，1個小時賣3組，20分鐘賣1組，「這比扭蛋機還糟糕，遊樂園的扭蛋機1個小時不只賣3個」，甚至夾娃娃機在各大路口，平均每台機組一天成交量7、80次以上。

王世堅說，「我認為你們乾脆一五一十跟柯市長講清楚，叫他不要鬧了可不可以」。對此，衛生局長黃世傑回應，將跟市長報告，他很知道販賣的數量，他很清楚。

王世堅批評，柯還把資訊局叫去，「他還要大做欸」，開始交代資訊局，其他行政區都要做。資訊局主秘陳慧敏回應，主要是創新實驗計畫，不是針對販賣口罩，主要是說因為有實名制支付模組，在很多情況運用，針對這部份運用。

王世堅怒轟，你們成效太差、本末倒置、執迷不悟，本來沒有販賣口罩機，人工賣200組，根本不需要有這麼機器，跟中央要配售的口罩販賣機，累積已經剩下3076組沒得賣，為了三台販賣機，2萬7684口罩就這樣被囤積，他痛批，成效太差、囤積太多、浪費人力。

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