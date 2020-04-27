防疫期間去南部…挨批拓展政治版圖　王世堅怒轟柯文哲：心不在焉最壞示範

▲王世堅。（資料照／記者周宸亘攝）



記者蔡文鈴／台北報導

北市錢櫃KTV26日發生大火造成5人喪生，台北市長柯文哲不在家被外界罵翻；而台北市議員王世堅27日出面受訪痛批柯文哲心不在焉，防疫期間應該坐鎮北市，結果卻跑到南部，為的只是拓展自己的政治版圖，讓民眾黨插旗屏東政治圈。

王世堅指出，柯文哲任內的公安次數勇奪歷屆市長之冠，過去從陳水扁、馬英九時代，火災次數平均一年是是200到300次，最多的時候到500次，低的時候是200次以下，但是柯文哲任內開始從106年要升到2721次，107年高達1678次，108年又恢復到2000多次。

針對任內火災意外飆升，柯文哲稱是因火災定義改變，但王世堅認為，這是他企圖規避自己任內火災數居高不下的責任，且自殺人數增高，柯文哲責無旁貸，社會局應該去幫助，不應反說火災自殺死亡市民與你任內的火災次數無關。

王世堅表示，即便扣除自殺火警，北市火警還是居高不下，「柯文哲你就做好份內任務，不要吃碗內看碗外，立下最壞示範。」

王世痛批，當26日北市發生重大火災傷亡，柯文哲卻在南部拚政治版圖，周六到高雄辦柯文哲學校國政顧問班，周日藉市政考察名義到屏東縣枋寮鄉，「在防疫抗疫關頭，柯文哲假日不坐鎮北市，心不在焉，怎麼有辦法盯住每位局處首長？」

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