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三星「居家黑科技」現身！躺在沙發不想離開全靠QLED 8K量子電視

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▲▼SAMSUNG QLED量子點8K電視。（圖／記者湯興漢攝）

▲三星在2020年推出QLED 8K量子電視，讓在家就能享受全新境界的觀影品質。（圖／記者湯興漢攝，下皆同）

消費中心／綜合報導

每個人心中都有一個對於「舒適」家的想像，不管是近期受到疫情影響、下大雨等等原因導致不能出門時，就希望只要待在家裡就能將看特效電影、追劇、打電動，甚至是工作融合於生活的設備一次滿足所有需求。2020年三星推出的QLED 8K量子電視搭載多項「黑科技」，將會徹底改變消費者的居家生活，現在就來一一揭開QLED 8K量子電視的神秘面紗，來看看到底這些黑科技是如何翻轉生活。

▼台灣三星電子產品經理Peggy強調，三星QLED 8K量子電視已經率先通過8K協會與美國消費性電子大展多項最佳創新獎。

▲▼SAMSUNG QLED量子點8K電視。（圖／記者湯興漢攝）

台灣三星電子產品經理Peggy表示，這款QLED 8K量子電視是一款專為新世代影音而生的產品，特別著重在視覺、聽覺兩種震撼，以三星超過30年半導體技術、開發經驗打造AI量子尖端智慧處理器，不管是影像升頻、螢幕明暗度、音場調校以及智慧抗噪，都以AI智慧作為基底，將其發揮至極致，帶領消費者在居家生活中能享受到如劇場般的感受，尤其是QLED 8K量子電視率先通過8K協會與美國消費者技術協會雙重認證，能提供3300萬畫素的真8K解析度。

在機身上，以匠心工藝打造，業界首創99%螢幕屏佔比的設計以及比1元硬幣還薄的1.5公分機身，美型連結讓電視與連結裝置能妥善被規劃，零間隙壁掛讓電視與牆壁達成零距離，徹底展現俐落風格，再搭配三星獨家內建「變色龍模式」，讓電視和居家裝潢的色調一致，不會破壞原先打造好的設計美好，徹底將個人風格融入其中。

▲▼SAMSUNG QLED量子點8K電視。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼SAMSUNG QLED量子點8K電視。（圖／記者湯興漢攝）

▲QLED 8K量子電視擁有比1元硬幣還薄的機身，能完美與居家牆壁達成零間隙。

在視覺上，透過QLED 8K量子電視的極控光直下式技術，讓全畫面以高密度光源輸出，搭配高效區域能源演算技術，讓色彩深度與對比發揮到極致。而許多人會擔心，現在大多數影片並未達到8K畫質，即使購買QLED 8K量子電視也沒辦法達到視覺上的享受，透過AI量子尖端處理器你不再需要擔心這個問題，三星全新升級的AI智慧升頻技術能立即辨識影片，以深度學習演算技術進行智慧優化，創造如同8K等級的視覺感受，更能即時AI偵測環境光線，自動調整畫面明暗以及色彩對比表現，讓你只需要舒服的躺在沙發上打開電視，就能立即體驗到極致的影像饗宴。

而在聽覺上，QLED 8K量子電視採用獨家邊框式揚聲器及背置式重低音喇叭，不僅能展現卓越的天空聲道與重低音震撼，同樣透過AI智慧技術能快速分析音頻與場景展現OTS+魔術音效，讓聲音如魔術般隨畫面影像移動，若搭配Soundbar還能整合電視揚聲器同步輸出聲音，創造更具包覆性的動態層次環繞音場。全新智慧抗噪模式，當偵測到吸塵器等環境噪音，可自動提高音量並強化對話細節，讓重點劇情不會受到干擾要跑回去重看；而智慧音場調校技術也會依照畫面場景內容與觀賞環境進行智慧分析，即時調校最合適的音效表現，這些宛若黑科技的智慧功能，就是要讓你只要打開電視，就能找到專屬於你的世界，不再屈就平板或電腦的小螢幕，徹底沉浸震撼影音的世界中。

此外，「感應連結」功能更是貼近消費者使用需求，只需將三星手機輕觸電視邊框，就能將手機螢幕投放在大螢幕上，多重視窗功能則針對同時多個影像觀看需求的使用者，例如打Gamer要一邊打電動一邊看攻略、想要同時觀看球賽與球評討論等，雙重畫面的多工使用與音訊表現方式更可以按照消費者需求個別調整，讓電視不再只是單一享受，而是能有更多元的生活應用。

▼只要將手機輕觸螢幕邊框，就能將手機螢幕投影在電視上，一次享受多重影像。

▲▼SAMSUNG QLED量子點8K電視。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼SAMSUNG QLED量子點8K電視。（圖／記者湯興漢攝）

針對蘋果用戶的消費者三星電視也能跨品牌支援，無論追劇、打Game都可以透過AirPlay 2將iOS或是macOS裝置上的影音投影到三星電視上，內建的Apple TV App可以直接訂閱觀看超過100,000部以上電影，今年更率先業界首度內建Apple Music，讓你可以恣意享受音樂生活。此外，透過Remote Access 遠端存取功能，Windows 10以上用戶也可將筆電無線分享至電視大螢幕，讓已成為趨勢的居家工作型態有著更舒適的選擇。

如果在預算上有考量，三星也有推出QLED 4K量子電視系列，以及同為QLED 4K量子電視的設計生活系列，讓藝術設計完美融入於居家生活之中，現在就來看看三款設計生活系列有哪些特色：

The Serif風格電視

與法國設計師Bouroullec兄弟檔聯手打造，The Serif風格電視以獨特「I」字型邊框設計榮獲德國iF設計大獎肯定，不僅能隨居家空間採用內附腳架立於地面或桌置擺放，還可以在頂上擺設各種風格小物，徹底脫離電視冷冰冰的傳統印象並展現個人風格，透過NFC感應連結就能將手機音樂透過電視播放，搭配音浪模式享受輕鬆樂活生活。

▲▼SAMSUNG QLED量子點8K電視。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼SAMSUNG QLED量子點8K電視。（圖／記者湯興漢攝）

The Frame美學電視

將名畫直接擺在家中！開啟The Frame美學電視的藝術模式，超過1,200幅名畫任你選擇、隨心情或居家設計直接展示在電視上，可搭配風格畫框，依照居家風格選擇不同顏色。當你觀看影片時，金屬量子點顯色技術與雙視光增豔科技也能真實還原色彩對比，堪稱藝術品電視的極致。

▲▼SAMSUNG QLED量子點8K電視。（圖／記者湯興漢攝）

The Sero翻轉電視

The Sero翻轉電視堪稱在設計生活系列中的黑科技，有別傳統電視的全新設計概念，透過感應連結能將手機上的畫面投影到電視，電視螢幕也會再隨著手機使用畫面自動翻轉，還搭載4.1聲道、60瓦總輸出揚聲器，不管是工作使用、躺在沙發上用手機享受追劇的快感，透過The Sero翻轉電視都能達到直式與橫式影音內容滿版享受、舒適度加倍的暢快感受。

▲▼SAMSUNG QLED量子點8K電視。（圖／記者湯興漢攝）

這次2020三星所推出的QLED 8K、4K量子電視，就是要徹底改變消費者對於居家電視的想像，不只讓你在家裡就能享受到如劇院般的震撼視覺、聽覺饗宴，「居家黑科技」更讓人對於電視的各種應用有著更豐富的想像，三種設計生活系列，讓電視如同藝術品融合於生活中，徹底顛覆大家對於「居家電視」的想像。

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