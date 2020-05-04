LG K系列中階機登台　不到萬元就有旗艦規格享受

▲LG K系列中階機登台。（圖／台灣LG電子提供）

記者邱倢芯／台北報導

台灣LG電子今(4)日宣布正式推出全新K系列智慧型手機，中階機款搭載旗艦規格，滿足消費者智慧行動生活的各式日常所需。LG K61及K51S搭載四鏡頭相機、以6.55吋超大螢幕及續航力超持久的4,000 mAh大電量，高規格配備輕鬆開啟極致行動體驗。

▼LG K系列中階機皆搭載了四鏡頭相機。（圖／台灣LG電子提供）

LG K61 推出冷萃灰與緞光白兩色，建議售價7,990元，5月15日起將於中華電信、神腦國際、全省經銷通路及三大電商平台同步開賣。LG K51S推出全新冷萃灰及冰火紅兩色，建議售價5,990元，5月6日起於中華電信、神腦國際、全省經銷通路及三大電商平台同步開賣；搭配中華電信LG K51S指定資費購機方案，手機只要0元。

LG指出，母親節將至，看準媽媽們經常使用手機追劇及喜愛拍照等需求，LG K 系列手機以6.55吋大螢幕搭配LG獨創的DTS：X 3D環繞音效技術，讓追劇時更加身歷其境，同時搭載AI智慧相機可自動偵測8種不同場景，隨手紀錄生活的美好時刻。

LG K61搭載4,800萬畫素標準鏡頭與1,600萬畫素前鏡頭、LG K51S則配有3,200萬畫素標準鏡頭與1,300萬畫素前鏡頭，兩款皆具備廣角鏡頭，寬廣視野讓好友相聚時，也能輕鬆容納下所有人，而「景深鏡頭」可讓拍攝人像時更顯出色，同時此兩款新機也是首款支援微距鏡頭，讓消費者無時無刻都能捕捉更細緻的完美畫面。

而在追劇的視覺享受上，LG K系列採用6.5吋以上的Hole in Display超大螢幕，無論玩手機遊戲、觀賞電影皆能享有最舒服的視覺以及寬廣視野；同時搭載獨創DTS：X 3D環繞音效技術，並貼心保留深受消費者支持的3.5mm耳機孔，連接耳機即可享受震撼音效。