翻轉鏡頭中階機Galaxy A80來了　中華電今起獨家開賣

▲三星翻轉鏡頭中階機Galaxy A80今起中華電信獨家開賣。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／綜合報導

中華電信宣布今（4）日起獨家開賣三星翻轉中階新機Galaxy A80；配有123°超大廣角、6.7吋大螢幕，具備4,800萬畫素革命性翻轉鏡頭，及3D景深拍攝錄影的A80手機，搭配中華電信「大4G購機方案」，月付999元(36個月)，專案價6,990元。行動VIP客戶，購機最高再折5,000元，相當於只要1,990元即可將原價19,990元的Galaxy A80帶回家。

另外，消費者若在108年8月31日前購機，並同享「360°全景美拍腳架」（原價1,890元）、隨盒附贈的「質感背蓋」外。搭配大4G購機方案，月付999元，再享上網吃到飽，升級行動最大網內免費講，市話加碼至60分鐘，合約期間贈FOX+前6個月（原價1,140元）、Hami書城月讀包前3個月（原價447元），以及「日租型」或「定量型」國際漫遊上網方案的特惠價。

以「日租型」為例，到日本、中國、美加等熱門旅遊國家，每天只要178元即享上網吃到飽（原價298~398元）；以「定量型」為例，前往美加15天內10GB上網量只要958元（原價1,988元），再送漫遊免費打電話20分鐘，平均一天只要64元。

▼中華電信 Samsung Galaxy A80 大 4G 購機方案。（圖／中華電提供）