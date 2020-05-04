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台北捷運遇吵鬧客！女醫「霸氣出手」嘆：台男7成都沒路用

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▲黃宥嘉控訴前夫家。（圖／翻攝自臉書／睛視媳婦 眼科醫師黃宥嘉時間）

▲眼科醫師黃宥嘉。（圖／翻攝自臉書／睛視媳婦 眼科醫師黃宥嘉時間）

記者鄒鎮宇／綜合報導

「台灣女人是很優秀的」眼科醫師黃宥嘉在節目上表示，她曾在捷運上看到有人手機音量影響他人，但周遭的男生都沒有出面阻止，只好由她上前勸阻，讓她感嘆「我對現在的男人很失望…男人很沒有用啊！」

黃宥嘉在《新聞挖挖哇》分享，捷運是封閉的公眾空間，應該要避免干擾他人，因此當她發現該名乘客的手機音量過大，車廂內的人都會看一眼卻沒人出面時，「這時候我會覺得我們這個車廂的男人是大家都耳聾了，還是說沒有男子力、沒有男子氣概」。

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▲▼台北捷運遇吵鬧客！女醫「霸氣出手」嘆：台男7成都沒路用。（圖／翻攝新聞挖挖哇YouTube）

▲▼黃宥嘉認為台灣7成的男生都沒路用。（圖／翻攝新聞挖挖哇YouTube）

▲▼台北捷運遇吵鬧客！女醫「霸氣出手」嘆：台男7成都沒路用。（圖／翻攝新聞挖挖哇YouTube）

「不是說制止就是吵架」黃宥嘉說，她忍耐兩站後受不了，上前跟該名乘客說「不好意思，你這個聲音真的太大聲，你如果不知道，你聽力是有受損，你要去檢查…（車上）男人都沒有在發聲耶！」讓節目現場男生笑翻。

該片段PO出後，不少網友在PTT以「美女醫師黃宥嘉：七成男人無路用」為題發文，表示換成男生講女生，恐怕會被嘴「你媽媽當初生你多辛苦」等話，讓他非常無言。

▲▼台北捷運遇吵鬧客！女醫「霸氣出手」嘆：台男7成都沒路用。（圖／翻攝新聞挖挖哇YouTube）

▲▼黃宥嘉的論點讓網友在PTT上吵成一團。（圖／翻攝新聞挖挖哇YouTube、PTT）

▲▼台北捷運遇吵鬧客！女醫「霸氣出手」嘆：台男7成都沒路用。（圖／翻攝PTT）

網友看完紛紛留言互戰男女，「他家族的男性算7成或是3成」、「鄭和旁邊那幾個男名嘴EQ都很高在旁邊陪笑臉」、「男人有沒有路用關她屁事，有種就都靠自己，平權都假的？」「那你就不要喜歡女生喔，被你喜歡也是很可憐」、「台男先檢討女人，遇事都是女生在出頭台男躲在背」

也有人認為不需要二元對立，「世上不是男就是女，還有別的排法嗎？」、「我還真的不敢，請車長之類的處理比較保險吧」、「不分性別來說，這個性本身就有問題吧？」

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