惡火奪名醫世家5命　「天使女醫」賴韋安護子亡！長庚嘆：育嬰去年才回來

▲救出女醫賴韋安一家5口的警消，但最後5人送醫不治 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市大連街發生一起住宅火警，這棟民宅是高醫前院長賴文德的住家，他跟妻子順利逃出，不過女兒賴韋安、女婿為了保護3名小孩，也不幸葬身火窟，賴韋安醫師是高雄長庚醫院家醫科的醫師，長庚醫院也打破沉默表示相當哀慟。

高雄長庚發新聞簡訊表示：「謝謝大家關心本院賴韋安醫師的狀況，因為賴醫師的父母等長輩都在，醫院相當哀慟，目前最重要的是賴醫師家人的心情和後面事務的處理，醫院一定會持續關心和幫忙。而賴韋安醫師是高雄長庚家庭學科的主治醫師，待人謙遜有禮、專業表現也非常棒，對於偏遠醫療也是熱心參與」。

據了解賴韋安醫師跟她的老公黃彥傑都是高雄長庚培訓的醫師，最後賴韋安留在長庚服務，但是黃彥傑到其他醫院服務，目前是在高雄健仁醫院擔任家醫科主任一職，兩個人近年也在「趕進度」，生下三個小孩，賴韋安去年才回到醫院繼續服務。

賴韋安的同事說她本人非常親切，在病患眼中就像是「天使」，幾年前高雄長庚在甲仙推動偏鄉醫療，賴也是醫療團裡頭的成員，現在卻遭逢噩耗，讓同事都相當痛心。

▲高雄大連街火警奪5命，其中有2名家醫科夫妻為保護孩子一同喪命 。（圖／記者吳奕靖攝）