民怨天熱口罩難戴、「＋0」管制要鬆綁　陳時中曝心聲：規範簡單，改變很困難

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

台灣今天新冠肺炎疫情再「+0」，連續23天沒有本土確診病例，加上最近天氣炎熱，很多人抱怨口罩戴不住，因此不少民眾期盼著中央流行疫情指揮中心宣布管制鬆綁。對此，指揮官陳時中說，要鬆綁管制重點還是規範有沒有做到，個人願不願意維持社交距離，「規範看起來很簡單，但是行為改變是很困難的。」

近日適逢五一連假，指揮中心也早早就開始呼籲民眾要維持防疫措施，盡量少去人多的地方，1968App也協助防疫，標示出人較多的熱門景點，提醒民眾前往前多加留意人潮。陳時中說「我們當然都希望生活可以回歸正常，但我們也不能大衣，要鬆綁的前提，也要看大家規範要不要做到？個人願不願意做好？」

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陳時中進一步提到，民眾能不能確實把口罩戴好、勤洗手、維持社交距離、量體溫和人多的地方不要再去，這些防疫措施一方面牽涉到個人行為，一方面也牽涉到地方政府管理作為，「看起來很簡單，但是行為改變是困難的。」

陳時中舉例，例如「夜市」就是人越多就越想去，這是人的習慣，要改變的確有點困難，最近也很多人抱怨天氣變熱，口罩戴不住，但其實天氣變熱，也可以期待病毒傳播變弱，所以口罩還是要忍耐著戴，如果戴口罩很痛苦，那就盡量不要去人擠人，可以維持社交距離、通風，就可以把口罩拿下來透氣。

他強調，防疫和管制措施不針對任何人和任何行業，是要確保所有人可以做好管理措施，那社會就可以開放的更快；另外，他也特別提到1968被標籤化的可怕。陳時中強調，被1968標到的地區，並不代表很危險，這只是1968提供的服務而已，只是一個協助提醒，不必把地區標籤化。