▲立委趙正宇時尚穿著及保養得宜的好身材，全由夫人打理。（圖／趙正宇服務處提供）



記者楊淑媛／桃園報導

新冠肺炎疫情尚未結束，1日連續六天零確診，桃園立委趙正宇於群組Po出酷照「歡迎光臨60年代」，期大家平安，無意間也展現趙正宇時尚穿著及保養得宜的好身材。趙正宇服務處秘書林駿剛說，一回，趙立委夫人吳淑惠翻出舊照，助理群們赫然發現昔日「桃園版的吳奇隆」身影，而趙立委之所以能長年保持好身材，全是飲食控制得宜。

▲連續六天零確診，趙正宇群組Po出酷照「歡迎光臨60年代」。（圖／趙正宇服務處提供）

林駿剛說，現代人重視保養、營養、休養，對於許多60年代的人而言，在「老得慢」之下，都比實際年齡年輕至少10歲以上，而趙立委的好身材，除了平日重視運動，忙碌於為民服務及跑行程的時候，常常便利商店的地瓜、茶葉蛋就是一餐，即使在餐廳用餐，趙立委也格外重視蔬食的攝取。

▲林駿剛說，年輕的趙立委酷似「吳奇隆」。（圖／趙正宇服務處提供）

有時回到家吃甜食紓壓，其夫人就扮演糾察隊角色，不讓他吃太多，還會把零食悄悄收起來，也儘量不讓他吃宵夜。趙立委夫人認為，為民服務要有健康身心，形象也很重要，除了注重飲食，服飾穿著更要得體，以示對選民的尊重。

而「歡迎光臨60年代」，60年代是什麼樣的年代？據了解，60年代是一個「有努力就有收穫」的年代，即使物質生活不比現在，但人人心中都充滿希望。

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