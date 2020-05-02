　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

連續六天零確診　趙正宇群組Po出酷照「歡迎光臨60年代」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲連續六天零確診，趙正宇群組Po出酷照「歡迎光臨60年代」

▲立委趙正宇時尚穿著及保養得宜的好身材，全由夫人打理。（圖／趙正宇服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

新冠肺炎疫情尚未結束，1日連續六天零確診，桃園立委趙正宇於群組Po出酷照「歡迎光臨60年代」，期大家平安，無意間也展現趙正宇時尚穿著及保養得宜的好身材。趙正宇服務處秘書林駿剛說，一回，趙立委夫人吳淑惠翻出舊照，助理群們赫然發現昔日「桃園版的吳奇隆」身影，而趙立委之所以能長年保持好身材，全是飲食控制得宜。

▲連續六天零確診，趙正宇群組Po出酷照「歡迎光臨60年代」

▲連續六天零確診，趙正宇群組Po出酷照「歡迎光臨60年代」。（圖／趙正宇服務處提供）

林駿剛說，現代人重視保養、營養、休養，對於許多60年代的人而言，在「老得慢」之下，都比實際年齡年輕至少10歲以上，而趙立委的好身材，除了平日重視運動，忙碌於為民服務及跑行程的時候，常常便利商店的地瓜、茶葉蛋就是一餐，即使在餐廳用餐，趙立委也格外重視蔬食的攝取。▲連續六天零確診，趙正宇群組Po出酷照「歡迎光臨60年代」

▲林駿剛說，年輕的趙立委酷似「吳奇隆」。（圖／趙正宇服務處提供）

有時回到家吃甜食紓壓，其夫人就扮演糾察隊角色，不讓他吃太多，還會把零食悄悄收起來，也儘量不讓他吃宵夜。趙立委夫人認為，為民服務要有健康身心，形象也很重要，除了注重飲食，服飾穿著更要得體，以示對選民的尊重。

而「歡迎光臨60年代」，60年代是什麼樣的年代？據了解，60年代是一個「有努力就有收穫」的年代，即使物質生活不比現在，但人人心中都充滿希望。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

ET快訊
台北中山區驚傳女子墜樓！疑與男友吵架…狂吼奔頂樓
怕染疫不就診！她養肥「20cm粉肉團」喘不過氣
勞動基金「虧損4712億」史上最慘　去年賺的全蒸發
爆料女兵染菜花！控上士吃學妹　「天蠍寶寶咬住不鬆口」下場曝
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

連續六天零確診　趙正宇群組Po出酷照「歡迎光臨60年代」

開門赫見電線桿竟有3支　像被插了3炷香　

陪分局走過施工黑暗期　南警勞動節慰問分局工友

16歲就被「賣」給28歲老公　男歌手母「斷4指」養大5兒！

51連假南警忙不停　結合五力宣導交安與防疫！

黃偉哲視察觀光景點…見人潮臉秒綠：我來指揮交通的，現在沒得指揮了

鐵花新聚落連假起實施社交距離管制　公單位聯合視察

黃偉哲視察1968景點滿園空空蕩蕩　忍不住疾呼來台南戴口罩趴趴走美食吃到爆

台南立體停車場興建　黃偉哲要求品質與工安並重

國姓鄉發送老人假牙補助　林明溱籲：中央納入長照補助

勇警被殺兇手卻判無罪！父親悲痛　「如果時間能重來...絕不讓他從警」

5屁孩改裝機車狂飆！超驚險闖紅燈　害警與民對撞...怒開52罰單37.8萬

雲科大浪犬「吊掛陽台」亡　虎科生辯：懲罰牠不小心致死

梁靜茹x艾怡良合唱《飄洋過海來看你》　爭取「跨國同婚」合法

Max一家四口「最愛姐姐」　吳尊哭哭：你不愛爸爸媽媽

李敏鎬禹棹煥一見面就擁抱！　金高銀看到鏡頭拍..馬上「向前輩道歉」XD

呼籲在家防疫！網紅再玩角色扮演 翻唱迪士尼主題曲成防疫歌Part2

「Oh My Girl」勝熙模仿《認哥》成員太像惹～　連希澈都讚嘆：活到現在第一次看到

引擎蓋拉出取暖貓「險變肉醬」　隔天再躲一次...苦主霸氣收編

老媽急call老爸「到捷運站等迎接」 歐告看見秒超嗨狂奔：等好久惹！

連續六天零確診　趙正宇群組Po出酷照「歡迎光臨60年代」

開門赫見電線桿竟有3支　像被插了3炷香　

陪分局走過施工黑暗期　南警勞動節慰問分局工友

16歲就被「賣」給28歲老公　男歌手母「斷4指」養大5兒！

51連假南警忙不停　結合五力宣導交安與防疫！

黃偉哲視察觀光景點…見人潮臉秒綠：我來指揮交通的，現在沒得指揮了

鐵花新聚落連假起實施社交距離管制　公單位聯合視察

黃偉哲視察1968景點滿園空空蕩蕩　忍不住疾呼來台南戴口罩趴趴走美食吃到爆

台南立體停車場興建　黃偉哲要求品質與工安並重

國姓鄉發送老人假牙補助　林明溱籲：中央納入長照補助

台中「恐怖平交道」三寶硬闖…女伴急奔下車！路人全看傻：下次就變肉醬

大象溜滑梯能吃掉「小孩的難過」？會「因為失去而悲傷」就是大人！

連續六天零確診　趙正宇群組Po出酷照「歡迎光臨60年代」

中職／費爾本首度對決富邦　江國豪應戰盼止3連敗

印度政府宣布：4日起全國封鎖「再延長2周」

台南「國家隊」偷偷來！2個月賣110萬片假口罩　海撈千萬全藏他家中

出門倒垃圾遭「天降熱痰」吐中！女子急衝醫院檢測…悽慘隔離了

5月新球鞋出現回憶殺！「流川楓」AJ5回歸　《灌籃高手》鐵粉必須收

國安局長曝金正恩生病　退役少將一聽傻眼「問題很大！」...點出3關鍵

「山女孩」寫給徒步者的情書　網讚：連孤獨都是難得風景

警察等紅燈...機車騎士從旁秒過　闖紅燈右轉！網笑：勇者無懼XD

地方熱門新聞

黃偉哲視察觀光景點…見人潮臉秒綠

斷4指養大5兒　陳隨意媽媽獲模範母親

開門赫見3支電線桿　像插了3炷香

南警勞動節慰問分局工友

連六天零確診　立委Po歡迎光臨60年代

道地台灣榴槤　「榴槤魏農場」叫他第1名

51連假南警忙不停

野放石虎猛衝陡坡如「縱虎歸山」

黃偉哲視察1968景點滿園空空蕩蕩

苗栗男借3萬月息6千　沒錢還遭圍毆

15萬片口罩2天換光！志工不忍銷毀哭了

斷臂嬤賣臭豆腐　4歲孫累躺紙板

不補助老人健保　民眾多付5千元

台南市環保局招考清潔隊臨時人員

更多熱門

相關新聞

詐騙！假借「零確診之名」免費送「吉卜力大集合貼圖」

詐騙！假借「零確診之名」免費送「吉卜力大集合貼圖」

新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐全球，台灣在防疫人員的努力之下，今（1）日宣布連續6天零確診，但是這波全台同賀的歡樂氛圍被詐騙集團鎖定，惡劣的在幾天前以「賀台灣連續4日零確診 吉卜力大集合貼圖免費領」發文，吸引約500人受騙轉發，目前已被查核機構證實為「詐騙訊息」。

city’super、微風百件買一送一

city’super、微風百件買一送一

連6天零確診！通路飯店0元優惠整理

連6天零確診！通路飯店0元優惠整理

「3分鐘防疫加油片」激出熱淚：我們終將再次擁抱

「3分鐘防疫加油片」激出熱淚：我們終將再次擁抱

水情吃緊　「薑母島」民眾出入踩爛泥

水情吃緊　「薑母島」民眾出入踩爛泥

關鍵字：

零確診趙正宇歡迎光臨60年代

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

脫北議員：「99%確定」金正恩上周已腦死

愷樂道歉文「～」爆背後別有目的！

姓名有「玲、婷、豪」購AirPods耳機價格省888元

獨／周杰倫「Mr.J」餐廳無預警宣告歇業！

《夫婦》金喜愛身價上億CEO夫被捕！結婚24年爆危機

男持刀闖入！澳商場多人受傷　警開2槍擊斃

謝承均緊抱曾莞婷親口認「我的老婆」❤！

卡多里樂園斷軌處「骰出4次4點」！KID罕見變臉

酒後與男友爭吵　女子頂樓咆哮後墜落

國家級警報擋客！五一連假最長排隊人潮..9人香腸攤

40多名抗疫醫護被裁員　還要寫自願辭職書

KID疾戀「小許維恩」！女友上圍超兇

她下面太癢狂抓…褲子一脫「妹妹長滿苔癬」

疑買到瑕疵品！婦人飆店員「全家死光」

不肯存銀行！她將855萬鈔票「埋土中」結果變爛紙

更多

最夯影音

更多
勇警被殺兇手卻判無罪！父親悲痛　「如果時間能重來...絕不讓他從警」

勇警被殺兇手卻判無罪！父親悲痛　「如果時間能重來...絕不讓他從警」
5屁孩改裝機車狂飆！超驚險闖紅燈　害警與民對撞...怒開52罰單37.8萬

5屁孩改裝機車狂飆！超驚險闖紅燈　害警與民對撞...怒開52罰單37.8萬

雲科大浪犬「吊掛陽台」亡　虎科生辯：懲罰牠不小心致死

雲科大浪犬「吊掛陽台」亡　虎科生辯：懲罰牠不小心致死

梁靜茹x艾怡良合唱《飄洋過海來看你》　爭取「跨國同婚」合法

梁靜茹x艾怡良合唱《飄洋過海來看你》　爭取「跨國同婚」合法

Max一家四口「最愛姐姐」　吳尊哭哭：你不愛爸爸媽媽

Max一家四口「最愛姐姐」　吳尊哭哭：你不愛爸爸媽媽

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面