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上工第二天慘被活埋13小時亡！見妻滿身泥巴...他淚崩：來不及辦勞健保就走了

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▲桃園市平鎮區文化公園地下停車場30日發生工安意外，死者丈夫林先生說，才來上班第二天就發生意外，希望真相調查清楚。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市平鎮區文化公園地下停車場30日發生工安意外，死者丈夫林先生說，才來上班第二天就發生意外，希望調查清楚真相。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市平鎮區文化公園地下停車場30日下午發生工地崩塌意外，造成1人不幸死亡與2人受傷意外，死者林白女士的丈夫林先生1日指出，太太才上班第2天就發生意外，勞健保都還來不及辦理就走了，希望能盡快調查崩塌意外真相；工地負責人陳昌鉉說，今天會有2個技師公會調查崩塌意外發生原因，至於無樑版法施工是否有瑕疵？他們是營造商一切都按照施工設計圖施工，他不便置評。

▲桃園市平鎮區文化公園地下停車場30日發生工安意外，死者遺體清晨已由葬儀社送至中壢殯儀館。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市平鎮區文化公園地下停車場30日發生工安意外，死者遺體清晨已由葬儀社送至中壢殯儀館。（圖／記者沈繼昌翻攝）

平鎮區文化公園地下停車場工地30日下午4時50分發生崩塌意外，當時造成3男1女工人受困，後來3名男姓工人幸運逃出，但有2人受到輕傷，另1人則幸運未受傷，但62歲林白姓婦人因逃避不及受困，經過13小時開挖於1日清晨5時13分倍消防局搜救人員發現，徒手開挖後於清晨7時救出，但早已氣絕多時。

▲桃園市平鎮區文化公園地下停車場30日發生工安意外，現場搶救畫面。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市平鎮區文化公園地下停車場30日發生工安意外，現場搶救中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

死者丈夫林先生說，他們住在新北市中和區，太太與小公頭熟識，前天他們一型4人臨時到平鎮工地做臨時工，30日下午快下班時，沒想到突然崩塌，太太被壓在最底層，另外3人比較靠牆邊幸運摸著牆壁逃出，太太才剛到工地打工，相關勞健保等保險等手續都尚未辦妥就發生意外，家屬希望趕快查明。

▲桃園市平鎮區文化公園地下停車場30日下午發生工安意外，剛崩塌時工地現場一片煙霧瀰漫。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市平鎮區文化公園地下停車場30日下午發生工安意外，剛崩塌時工地現場一片煙霧瀰漫。（圖／記者沈繼昌翻攝）

林先生還說，承包商早上曾說要先給慰問金，也承諾會妥善圓滿處理，但家人對於這起意外只想知道崩塌真相，至於善後問題則要看承包商與工地是否能拿出誠意等態度了。

▲桃園市平鎮區文化公園地下停車場30日發生工安意外，工地負責人陳昌炫說，已配合市府等單位調查站時停工。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市平鎮區文化公園地下停車場30日發生工安意外，工地負責人陳昌炫說，已配合市府等單位調查站時停工。（圖／記者沈繼昌翻攝）

工地負責人陳昌炫則說，他們是營造商，所有施工都依照設計圖進度執行，意外發生後，市府與勞動處等單位都已勒令停工，他們配合調查已停工，今天有2個技師公會來做鑑定，了解意外發生原因；至於外界質疑可能是無樑法施工造成崩塌意外，他們不便置評。

這起工安意外，桃園地檢署表示，將等待勞檢處等單位調查後，檢方下午將派檢察官相驗死者，以釐清意外發生原因。

►「即日起，我退出老化黨。」

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