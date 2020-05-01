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聯結車駕駛醉上路！國3大溪段撞破分隔島　「北上衝南下」雙向大打結

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▲五一勞動節連假首日，國3南下57.7公里，清晨6時許發生聯結車自撞分隔島車禍意外。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲五一勞動節連假首日，國3南下57.7公里，清晨6時許發生聯結車自撞分隔島車禍意外。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

五一勞動節連假期第一天，國3號南下57．7公里大溪段清晨6時許一輛聯結車在北上車道突然失控撞上中央分隔島，因撞擊力道強勁還衝過南下車道，還失控擦撞一輛大貨車，導致後方車輛回堵數公里，所幸無人傷亡，警查出聯結車駕駛酒測值0.22，懷疑是酒駕肇事，這起意外在上午8時44分恢復雙向通車，肇事原因正由國道警方處理中。

▲五一勞動節連假首日，國3南下57.7公里，清晨6時許發生聯結車車禍意外，救援人員搶救中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲五一勞動節連假首日，國3南下57.7公里，清晨6時許發生聯結車車禍意外，救援人員搶救中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

國道警方指出，年約40餘歲的黃姓男子清晨6時40分許，駕駛聯結車行經國3號南向57．7公里靠近大溪路段，突然失控衝向中央分隔島，車頭部分還橫過分隔島撞向南下內側路段，還擦撞一輛大貨車，車上散落物則擊中南向車道5部車，聯結車車頭與擋風玻璃均破損。

▲五一勞動節連假首日，國3南下57.7公里，清晨6時許發生聯結車車禍意外，肇事車輛輪胎已破損。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲五一勞動節連假首日，國3南下57.7公里，清晨6時許發生聯結車車禍意外，肇事車輛輪胎已破損。（圖／記者沈繼昌翻攝）

事故發生後，因聯結車橫跨北上與南下車道，導致後方車輛圍堵，肇事的黃姓男子自行爬出車外脫困，經送醫後仍留院觀察，沒有生命危險，但院方抽血檢驗酒測值為每毫升0.22MG/L，已明顯酒駕，初步研判是酒駕肇禍，全案將黃男依公共危險罪移送偵辦，肇事原因仍在釐清中。

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