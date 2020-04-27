外媒：喜歡小螢幕的i6果粉　是時候換新iPhone SE了

▲外媒建議喜歡小螢幕iPhone的用戶可以換新款iPhone SE 。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者陳心怡／外電報導

新款iPhone SE在實體和網路通路都已經正式上架。根據京東商城的數據，新款iPhone SE每天售出155,000台，這表明該設備的受歡迎程度。但是在iPhone用戶中，仍然有不少人在使用相對老舊的小螢幕iPhone，例如iPhone 6系列和iPhone 7。

根據《gizchina》報導，如果用戶可以喜歡小螢幕iPhone，那麼目前最好的選擇絕對是新iPhone SE。比較新舊iPhone，舊版iPhone的處理器較差，因此用戶無法訪問Apple的最新系統和服務。此外，像iPhone 6系列這樣的設備無法升級到iOS13，新iPhoneSE的出現為這些手機用戶提供了機會。

此外，新iPhone SE 配備了更好的相機。它支援人像模式，具有先進的景深控制功能，並且支援六種肖像光效果。

儘管新iPhone SE不支援夜間模式，但其在弱光環境下的性能仍優於iPhone 8。但是，由於某些硬體限制，在相同的價格範圍內，它無法達到Android手機的主流水平。

另外，該設備大幅提高了其存儲容量。它帶有3GB RAM和64GB的內部存儲（可擴展至256GB），同時也有支援Wi-Fi 6和藍牙5.0。