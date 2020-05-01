殺鐵路警凶嫌律師：犯案當下妄想有人要害他　法官依據事實判決

▲鐵路勇警李承翰為了保護車上乘客，被刀捅到肚破腸流還是努力壓制犯人，最後不幸身亡，沒想到30日判決出爐，行兇的鄭姓男子因精神有問題獲判無罪。（圖／記者陳雕文翻攝）

文／中央社記者蔡智明嘉義市30日電

殺鐵路警凶嫌法律扶助指定辯護律師陳偉仁表示，嘉義地方法院的判決是根據事實，鄭男罹患思覺失調症判無罪，是因犯罪當下妄想有人要害他，且受到刺激做出反應，與小燈泡事件凶手預謀式犯案，完全不同。

陳偉仁接受中央社記者採訪表示，法官是考量鄭男犯行前、中、後的行為，依據事實做出判決，事故發生時民眾也有錄影可以證明鄭男當時已妄想有人要害他，語無倫次，而且受到刺激，才會做出自己無法控制行為。法官判鄭男無罪，強制就醫5年，他可以接受。

陳偉仁指出，外界質疑同是罹患思覺失調症犯案，為何小燈泡案的凶手王景玉判無期徒刑，鄭男卻是無罪，這點法官在判決書上有詳細的說明，主因是王景玉是有預謀的，犯案前曾勘景，且選擇弱小的對象下手，與鄭男的情況不同。

陳偉仁表示，家屬與檢方決定上訴，這是他們的權利，他予以尊重。

陳偉仁表示，犯下殺警案的鄭男本身屬於中低收入戶，且涉犯最輕本刑為三年以上有期徒刑或高等法院管轄第一審的案件，於偵查中初次詢（訊）問、審判中未選任辯護人，得以申請法律扶助；財團法人法律扶助基金會詢問他的意見後，就義不容辭接下來，義務為鄭男辯護。