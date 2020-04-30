重男輕女！女網友無奈抱怨　母硬破門「幫20多歲弟洗澡」

圖文／CTWANT

20歲的年紀算是該為自己負責的年齡，沒想到有網友表示，20歲的弟弟竟然還會任由媽媽幫忙洗澡！讓她這個當姊姊相當傻眼，這名女網友在PTT上稱，母親特別溺愛弟弟，到現在都已經20歲了，竟還會幫他洗澡！貼文一出，不少人直呼「扯」。

▲原PO文。（圖／PTT）



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這名原PO以「我媽的偏心程度算嚴重嗎」為題發文，她表示家中有3個小孩，她是長女，母親怕被親戚說閒話，第3胎總算生到男生，也許因為如此，媽媽特別疼愛弟弟。像是她明明和妹妹畢業工作後都固定給家裡補貼，甚至還幫母親付險費，結果母親卻將受益人寫弟弟的名字，理由是「弟弟什麼都沒有，妳們兩個以後會嫁人」。

至於其他狀況像是家裡房子要給誰，母親說要留給弟弟，原因是「弟弟娶老婆沒地方住，而女兒嫁人找有房子的就可以了」，原PO無奈表示，好康都弟弟，麻煩事都她，弟弟被騙錢、功課要教、早餐也得幫忙買、口罩預購也要她幫，如果不照做，媽媽就會嫌她「不疼弟弟」。

最扯的是，這位母親還會幫20幾歲的兒子洗澡！她說其實弟弟也不喜歡媽媽幫他洗澡，但每次媽媽都強行「破門而入」，原PO看不下去唸了媽媽幾句，結果母親居然像發瘋似的責怪。

原PO經歷這些大大小小事件，滿臉黑線條，她已悄悄跟朋友協商搬出去合租，原PO最後想問網友，「大家的媽媽有什麼偏心行為妳覺得難以忍受呢」、「好奇想知道大家有沒有偏心的父母」？貼文一出，網友紛紛表示，「完完全全的兒子寶欸，真的無解，希望妳早點找到好的對象」，也有網友驚訝表示，「我看了什麼？你媽現在還幫20多歲的兒子洗澡」！

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