快訊／「20年承載太多人的回憶」　麻布茶房宣布繼續營業

▲麻布茶房宣布繼續營業。（圖／翻攝麻布茶房臉書，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

肯信餐飲集團旗下品牌麻布茶房日前宣布代理合約到期，確定5/1停止營業，造成老饕們的轟動。不過，今（30）日傍晚突然表示，經過這幾天的沈澱與觀察，發現店家20年來，承載了太多人的回憶與故事，初步與日方達成繼續代理品牌經營協議，日後也將繼續營業。

麻布茶房傍晚發公告指出，有鑑於近日結束代理公告宣布後，民眾對於麻布茶房的懷念與迴響，肯信餐飲集團隨即與日方展開積極磋商，也初步達成暫時繼續代理品牌經營協議，在新的代理合約完成內容協商前，麻布茶房將繼續營業。5/1（五）起將繼續在台北南港中信店／台中廣三SOGO店服務喜愛麻布茶房的好朋友們。

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麻布茶房日前宣布停業後，才讓不少網友哭喊「唉！以後吃不到了」、「我要趕快去吃」、「再見，走過青春歲月的麻布茶房」、「他們的冰淇淋好好吃，想念以前西門町店」、「才說要再去吃耶，怎麼辦」。

麻布茶房在臉書指出，受到疫情的影響，原本選擇了與各位的回憶告別，讓集團旗下品牌能夠穩健度過，但經過這幾天的沈澱與觀察，發現麻布茶房這20年以來，實在承載了太多人的回憶與故事，例如「失智母親唯一的記憶及最喜歡的餐廳」、「跟老公第一次約會的餐廳」、「小時候的回憶」、「我們的青春」、「每次暑假回台灣一定要去」等。

因此，麻布茶房宣布好消息，在新的代理合約完成內容協商前，將繼續營業，「希望各位喜愛麻布茶房的好朋友們能夠持續支持，並將回憶一代傳一代。」

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