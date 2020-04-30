友遲到1小時救命！打電話：錢櫃樓上失火了　715包廂「7人搭肩逃生」畫面曝

▲根據江先生提供的影片，當時火場濃煙密布，而消防員拿手電筒搜救。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

錢櫃台北林森店惡火造成5死，幸運獲救的一名江先生原本在715包廂唱歌，他說，還好當時有朋友遲到一小時，到的時候在一樓大廳發現樓上失火趕快打電話，他們才知發生火災，立刻拿衣服淋濕塞在門縫等待救援。他也提供消防員帶他們逃生的畫面，形容從7樓往下走感覺溫度越來越高，尤其到了4、5樓牆壁發燙。

「好臭喔！」根據江先生提供的影片，當時火場濃煙密布，他們逃生時嗆到頻頻咳嗽，還得靠著前頭朋友手機螢幕的微弱光線，才看得到逃生通道的階梯，並由消防員指引逃下樓。

江先生說，還好當天有兩名朋友遲到一個小時，他們才有機會爭取到時間自救；遲到朋友在樓下打電話給他們說「上面失火了」，「我們就是想說真的假的」，打開門後發現外面走廊全都是白煙。

▲▼江先生和朋友等7人在包廂等待救援。（圖／東森新聞）

江先生回憶，和朋友躲在包廂等待救援，「我們在拍的當下還有電，隔壁也還在唱歌，我都還聽得到音樂的聲音，突然就有人來拍我們的門，我們本來以為消防隊來了，結果不是，是別的包廂三個人，他們本來要衝下去，結果發現樓梯下不去都是煙。」

江先生第一時間也在臉書發文，描述困在7樓包廂，希望這不是最後一篇PO文。他受訪時說，當下立刻打給媽媽和妹妹，「如果我出事了，很有可能我是不能被辨識，到時候不曉得是誰，那我不希望我爸媽是最後一個知道。」

江先生回憶，消防員找到他們時，7人就大家搭著肩走樓梯下去，到起火點的樓層大概4、5樓，朋友就有稍微碰到牆壁，發現牆壁溫度已經很高了。劫後餘生，但恐怖的記憶揮之不去，他表示，還會夢到當時畫面，「就是覺得好像沒辦法了，我人處7樓也跳不下去，什麼也做不了。」

▼江先生還原驚恐過程。（圖／東森新聞）

▼錢櫃火警造成重大傷亡。（圖／東森新聞）