張雅琴變「啞琴」！宅神4霸氣開酸…網友加碼點名：凝觀咧？

▲主播張雅琴與節目主持人陳凝觀，都在年代電視台有主持與播報工作，在錢櫃大火事件中，受到網友點名批評。（圖／翻攝臉書）

圖文／CTWANT

錢櫃KTV林森店上周日一把大火，燒出5死1命危的慘劇，錢櫃28日召開記者會致歉，但幕後老闆練台生卻未出席。外界除了痛批錢櫃及所屬集團，也關注向來砲火猛烈的年代當家主播張雅琴，針對錢櫃大火的新聞播報，會不會變成「張啞琴」？張雅琴28日親上火線反擊，引發宅神朱學恒在臉書，以連續「4個霸氣」開酸；網友除了繼續批張雅琴，還把同家電視台的節目主持人陳凝觀也拖下水，酸她「不是號稱最中立、客觀節目嗎？怎麼都不敢偷嘴老闆呢？」

針對被網友質疑，播報到錢櫃大火新聞時，「為何她沒有提到練台生3個字？」認為張雅琴在龜縮。她28日在播報新聞時強調，「證據走到哪？我們就走到哪」認為很多事情，是一碼歸一碼。

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張雅琴針對外界質疑，反批「為何很多人要針對練台生？」她指出，鼓吹者要把練台生的事件持續上綱，不只是到台北市長柯文哲，還想上綱到民進黨政府，「跟民進黨政府有什麼關係？」她推測有人要利用這個悲劇來操作。

針對張雅琴的質疑與分析，宅神朱學恒隨即在臉書上發文吐槽，表示：「看了本來想要霸氣的說些什麼、仔細想想還是霸氣的算了、不然又被說有什麼政治目的想上位。我還霸氣的真沒有…霸氣的句點。」

朱學恒暗酸霸氣有雙標的PO文，讓許多網友一看秒懂，紛紛留言「這下真的變啞琴了！」、「不敢練台生，只好練肖話」、「當你在㧗別人時講的那麼難聽，遇到自己的老闆就轉彎」，還有人點名同電視台的節目主持人陳凝觀，批她「不是號稱最中立、客觀節目嗎？怎麼都不敢偷嘴老闆呢？」

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