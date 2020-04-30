推動2030願景工程　板橋府中「美學觀察隊」開放報名！

▲板橋府中「美學觀察隊」開放報名！（圖／新北市文化局）

記者林育綾／綜合報導

為推動城市美學改造，新北市政府跨局處攜手合作「板橋府中美學示範基地」專案計畫，相關活動也將於5月開跑。首棒活動由文化局的「美學觀察隊-府中走著橋」體驗活動起跑，由設計師與文史老師帶領民眾從設計視角及工具卡，進行一場別出心裁、新型態的城市美學觀察活動，現正報名中。

新北市政府文化局局長龔雅雯表示，「新美學」是市府2030六大願景工程中之一，主要計畫將以「板橋府中美學示範基地」計畫作為示範，透過跨局處整合及民間共同參與的操作模式，逐步推展至新北市其他區城，可望翻轉城市意象。

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這項計畫將以硬體工程及軟體活動導入，並串聯起新板特區、林家花園、府中15、捷運府中站商圈及黃石市場等新、舊城區，希望帶動府中及舊城區的整體發展，同時也讓更多人認識板橋舊城區豐富的歷史人文。相關系列活動即將從5月「美學觀察隊-府中走著橋」城市美學文化觀察活動起跑，一直至12月。

為讓參與民眾能體驗如何觀察城市景觀美學，文化局特別針對「美學觀察隊-府中走著橋」體驗活動設計操作工具，推出《府中走著橋》工具包，讓參加的民眾可以使用工具包內的隱形卡、採集卡及取景卡等，以簡單明瞭的方式，體驗並觀察府中地區的歷史人文與空間景觀。

▲透過《府中走著橋》工具包，讓參加的民眾可以使用工具包內的隱形卡、採集卡及取景卡等，以簡單明瞭的方式，體驗並觀察府中地區的歷史人文與空間景觀。（圖／新北市文化局）

活動規劃從板橋捷運府中站出發，遊走於新舊城區之間，走讀過程中可以看到國際藝術大師作品、慈惠宮媽祖廟、歷史與美味交錯的市場街廓、即將搬遷的黃石市場、以及全國最大的傳統園林古蹟「林家花園」。

透過工具包引導民眾觀察及思考，陸橋是否該拆遷？林園周邊人行步道如何以人為本？人行道上常撞上的電桿是否該下地等等城市景觀的元素。「美學觀察隊」讓民眾可自在地跟隨卡片上的提示，進行走讀觀察，展開屬於自己的板橋府中之旅。

《美學觀察隊—府中走著橋》免費體驗活動將於5/2、5/17、6/6、6/20，共計辦理4場，活動已開放報名，每場次20個名額，額滿為止。