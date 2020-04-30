　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

噴水最遠超過60米！　3583艇加入澎湖海巡隊

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼ 。（圖／海巡署）

▲35噸級巡防艇最高航速可達45節、續航力達600浬。（圖／翻攝自海巡署）

生活中心／綜合報導

海巡署艦隊分署新造3583艇29日12時由澎湖子弟蔡長壽艇長帶隊進駐澎湖海巡隊，為迎接該隊新戰力，澎湖隊10038、10066艇於馬公港外舉行噴水儀式，並由洪挬論隊長親率同仁於碼頭迎接。3583艇航抵澎湖後旋即投入海上巡緝與防疫工作，將提升該隊艦艇能量，有效執行海上執法及救生救難。

艦隊分署為貫徹政府國艦國造政策，啟動「籌建海巡艦艇發展計畫」，預計10年內建造新一代的海上執法艦隊。其中新造35噸級巡防艇第3艘3583艇配賦澎湖，該隊擇由澎湖子弟蔡長壽小隊長擔任艇長並帶領同仁接受密集接艇訓練、航訓實作3個月，27日由行政院副院長陳其邁見證交船後，29日航抵馬公港接受10038、10066艇噴水儀式及洪隊長等一行同仁碼頭迎接，新戰力正式加入澎湖海巡隊。依計畫期程，該隊將配置新型1000噸級巡防艦2艘、100噸級巡防艇3艘、35噸級巡防艇2艘、多功能艇2艘，相信必能逐步厚植海上巡防能量，有效維護海權任務。

新建35噸級巡防艇由中信造船公司設計建造，採用噴水推進器，具備船速快、吃水淺與操縱靈活等特性，最高航速可達45節、續航力達600浬，可延長海上執勤時間，另特別強化消防滅火功能，噴水量約為每小時70公秉、最大射程超過60公尺，可由駕駛室遙控操作，利於執行海上救難，以及驅離越界陸船，其船體採用鋁合金材質，強化船舷防撞功能，針對拒不配合違法船舶，將可採取強勢登檢作為，展現政府強力執法的決心。此船型對於多島礁、淺灘澎湖海域，將可充分展現其效能，保護我國漁民海上作業的權益與安全。

ET快訊
焦凡凡爆退出「反骨男孩」！　同框酷炫哽咽認：我們吵架了
羅志祥首個主持棒丟了！官宣公布「8人陣容」沒有他
都沒咳！6個月嬰燒5天…出現「最棘手小兒病」才確診　醫驚呼：
一線女星爆招待所陪玩政商大老！　廁所藏「暗房」辦事限30分鐘
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

正參與北約演習！　加拿大軍用直升機驚傳在希臘墜海　

噴水最遠超過60米！　3583艇加入澎湖海巡隊

看到「國防自主」成果　立委考察軍備局第202廠

F-35爆設計缺陷　以超音速巡航會破壞機尾、隱形能力

F-14雄貓戰機出道50週年　航空搖籃博物館延期特展

駛往東海！「遼寧艦隊」28日穿越宮古海峽　日本防衛省證實

「Nei Nei做的蛋糕」吳尊放到發霉！　自爆最高紀錄：提拉米蘇留半年不丟

台灣特色！4分鐘看「原住民傳統服裝」16族文化接力呈現...網大讚：美炸了

羅志祥乾爹曝「桃色風波」嚴重性　徐乃麟直說：要翻身 滿辛苦的！

在家DIY約900台幣米其林「炸空氣」 他咬下：外皮酥脆、芬芳瀰漫在嘴中

出現魚線將事業有成、想幸福看食指 10條最讚手相線！網：想每條都有...

「防疫五月天」抗疫百日的改變　鋼鐵團隊靠溫柔力量拚台灣第一

王子王子上《娛百》玩「多人運動」壓力超大　尬回羅志祥.愷樂互動...轉身求饒

自認WHO一月底「超前警告」 譚德塞：聽進建議的國家防疫都比較好

狠男砍殺牙醫...二審維持無期徒刑 死者家屬崩潰：台灣成了免死天堂

鯨鯊現蹤！與恆春潛客共游3分鐘 溫柔超親人...網震撼：感謝大自然

正參與北約演習！　加拿大軍用直升機驚傳在希臘墜海　

噴水最遠超過60米！　3583艇加入澎湖海巡隊

看到「國防自主」成果　立委考察軍備局第202廠

F-35爆設計缺陷　以超音速巡航會破壞機尾、隱形能力

F-14雄貓戰機出道50週年　航空搖籃博物館延期特展

駛往東海！「遼寧艦隊」28日穿越宮古海峽　日本防衛省證實

LV、Dior染上粉嫩色！春夏必備的「夢幻系」卡夾、零錢包　

STUDIO A生日慶最高回饋8%　線上線下都同歡

西裝外套不只是上班穿！IG部落客傳授搭配3招　約會、跑趴超時髦

王大陸表情包逗翻好萊塢女神　蜜拉喬娃維琪認證：他的臉太經典

迴旋的思緒：藝術家Wolfgang Flad以雕塑創造永恆

殺警判無罪…大眾氣吼恐龍法官！法律人搬「刑法第19條」曝不罰無奈

LIVE／備戰五一連假防疫　指揮中心14:00最新說明

六福客棧5/30熄燈！最後1個月入住1,788元含「金鳳廳」早點

520後農委會主委換人？　陳吉仲：個人去留不是重點

A RAY 看《玫瑰之夜》被通知父親癌逝　大學讀十年追隨夢想

女模被家暴開直播求救　雙手死握鎖頭抵抗男友破門

軍武熱門新聞

F-35爆設計缺陷　超音速巡航會破壞機尾

正參與北約軍演　加拿大軍用直升機驚傳墜海　

首證實！解放軍新組建「海軍陸戰隊」

F-16V是台灣安全唯一保證？

F-14雄貓戰機出道50週年特展延期

極易引發不測！解放軍：美艦未經允許擅闖「西沙領海」　

「遼寧艦隊」28日穿越宮古海峽駛往東海！

射程2000公里！地對地雲峰飛彈啟動量產

五角大廈正式發布UFO影片：乒乓球2秒消失

立委考察軍備局第202廠

金正恩神隱是幌子？北韓疑試射中短程飛彈

海巡署「CP-1023」多功能艇進駐南沙分隊

制憲公投踩底線　陸學界：兩岸將走向無法挽回局面

王浩宇：台灣軍力超越以色列德國

更多熱門

相關新聞

首艘600噸級安平艦下水　10月底前交船

首艘600噸級安平艦下水　10月底前交船

27日上午10時，行政院陳其邁副院長偕同海洋委員會李仲威主委及中信造船股份有限公司韓碧祥董事長等人，假中信高鼎廠舉行「首艘600噸級巡防艦下水、第3艘開工暨第3艘35噸級巡防艇交船聯合儀式」，由行政院陳其邁副院長主持，藉由首艘600噸級巡防艦「安平艦」下水擲瓶儀式，為「安平艦」祈福，預祝一切平安、順利。

從敦睦事件看國軍的網內互打

從敦睦事件看國軍的網內互打

海軍染疫仍出面力挺的「老米蟲」

海軍染疫仍出面力挺的「老米蟲」

海巡署「CP-1023」多功能艇進駐南沙分隊

海巡署「CP-1023」多功能艇進駐南沙分隊

艦隊染疫　海軍自己瓦解抗疫防線

艦隊染疫　海軍自己瓦解抗疫防線

關鍵字：

海巡署台灣軍武

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

卡多里樂園斷軌處「骰出4次4點」！KID罕見變臉

周揚青忍N年暴走：BB換ㄅㄅ

飯島愛為愛墮胎下海　孤獨死7天飄臭味

KID疾戀「小許維恩」！女友上圍超兇

快訊／國安局證實：金正恩生病了

愷樂被爆介入「豬芬戀」　李毓芬回應了

快訊／狠殺鐵路勇警李承翰！他獲無罪

忍住不上床就有300萬入袋！

女模「側露內褲」踩場喝喜酒！

金正恩驚爆腦死　南韓國會：金與正接繼承人

35歲楊秀惠神隱半年「密婚生子」

全家福照曝！沙鹿男殺妻後1死1命危…2稚兒哭喊「媽媽」

波霸女神遭性侵「小孩全程目睹」

虐死浪犬　虎科學生辯「不是故意」依動保法移送

寶兒被爆是羅志祥後宮！本人親曝內幕

更多

最夯影音

更多
「Nei Nei做的蛋糕」吳尊放到發霉！　自爆最高紀錄：提拉米蘇留半年不丟

「Nei Nei做的蛋糕」吳尊放到發霉！　自爆最高紀錄：提拉米蘇留半年不丟
台灣特色！4分鐘看「原住民傳統服裝」16族文化接力呈現...網大讚：美炸了

台灣特色！4分鐘看「原住民傳統服裝」16族文化接力呈現...網大讚：美炸了

羅志祥乾爹曝「桃色風波」嚴重性　徐乃麟直說：要翻身 滿辛苦的！

羅志祥乾爹曝「桃色風波」嚴重性　徐乃麟直說：要翻身 滿辛苦的！

在家DIY約900台幣米其林「炸空氣」 他咬下：外皮酥脆、芬芳瀰漫在嘴中

在家DIY約900台幣米其林「炸空氣」 他咬下：外皮酥脆、芬芳瀰漫在嘴中

出現魚線將事業有成、想幸福看食指 10條最讚手相線！網：想每條都有...

出現魚線將事業有成、想幸福看食指 10條最讚手相線！網：想每條都有...

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面