噴水最遠超過60米！　3583艇加入澎湖海巡隊

▲35噸級巡防艇最高航速可達45節、續航力達600浬。（圖／翻攝自海巡署）

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海巡署艦隊分署新造3583艇29日12時由澎湖子弟蔡長壽艇長帶隊進駐澎湖海巡隊，為迎接該隊新戰力，澎湖隊10038、10066艇於馬公港外舉行噴水儀式，並由洪挬論隊長親率同仁於碼頭迎接。3583艇航抵澎湖後旋即投入海上巡緝與防疫工作，將提升該隊艦艇能量，有效執行海上執法及救生救難。

艦隊分署為貫徹政府國艦國造政策，啟動「籌建海巡艦艇發展計畫」，預計10年內建造新一代的海上執法艦隊。其中新造35噸級巡防艇第3艘3583艇配賦澎湖，該隊擇由澎湖子弟蔡長壽小隊長擔任艇長並帶領同仁接受密集接艇訓練、航訓實作3個月，27日由行政院副院長陳其邁見證交船後，29日航抵馬公港接受10038、10066艇噴水儀式及洪隊長等一行同仁碼頭迎接，新戰力正式加入澎湖海巡隊。依計畫期程，該隊將配置新型1000噸級巡防艦2艘、100噸級巡防艇3艘、35噸級巡防艇2艘、多功能艇2艘，相信必能逐步厚植海上巡防能量，有效維護海權任務。

新建35噸級巡防艇由中信造船公司設計建造，採用噴水推進器，具備船速快、吃水淺與操縱靈活等特性，最高航速可達45節、續航力達600浬，可延長海上執勤時間，另特別強化消防滅火功能，噴水量約為每小時70公秉、最大射程超過60公尺，可由駕駛室遙控操作，利於執行海上救難，以及驅離越界陸船，其船體採用鋁合金材質，強化船舷防撞功能，針對拒不配合違法船舶，將可採取強勢登檢作為，展現政府強力執法的決心。此船型對於多島礁、淺灘澎湖海域，將可充分展現其效能，保護我國漁民海上作業的權益與安全。