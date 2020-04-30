51連假防疫　218個熱點即時人潮線上看…亮紅燈「請全程戴口罩」

▲交通部推出「高速公路1968」App提供民眾查詢。（圖／交通部提供，下同）

記者黃巈禾／台北報導

為避免民眾於防疫期間前往人潮擁擠熱區，行政院規劃藉由中華電信大數據資料進行各熱區人潮示警，並利用交通部高速公路局「高速公路1968」App提供民眾查詢。

目前「高速公路1968」App及網頁已介接中華電信公司所提供195個熱區、218個熱點的即時人潮資訊（持續更新中），包括風景區、夜市、商圈、大賣場、市場、公園等，以紅、黃、綠三種顏色燈號顯示人潮擁擠、略多及正常等資訊，並每10分鐘更新1次。

為提供民眾參考各熱區人潮資訊，交通部高速公路局利用「高速公路1968」App介接中華電信公司開發的人潮示警資訊。中華電信公司利用108年11月1日至109年1月22日期間之電信數據，並參考過去歷史資料來評估人潮擁擠程度，人潮正常為綠燈，仍要保持社交距離、人潮略多為黃燈，建議配戴口罩、人潮擁擠為紅燈，請全程戴口罩。

交通部高速公路局於「高速公路1968」App首頁新增「防疫資訊」快捷按鈕，點選後即進入已開啟「人潮示警」之即時路況圖層，民眾可點選人潮圖案查詢該熱區人潮情形，採取適當防疫措施。

此外，「高速公路1968」App可提供更準確、即時、便利、主動的國道路況資訊服務，民眾可利用App所提供之即時路況與影像查詢、適地性(LBS)自訂推播、替代道路導引、單鍵報案、服務區尋車等服務(詳附圖4~6)，掌握即時國道路況資訊，彈性調整行車路線，做個聰明的用路人。

高速公路1968下載網址：https://1968.freeway.gov.tw/sapp