攻堅畫面曝！他「開2槍對峙2hrs」…燒台中摩鐵想逃　警持盾逼近吼：趴下

▲車手在摩鐵內開槍又縱火。（圖／台中市消防局提供）

記者李忠憲、唐詠絮、戴若涵／台中報導

台中一間摩鐵29日晚間發生警匪對峙！彰化刑大和彰化分局獲報，以張男為首共4名車手將到彰化，於是設下埋伏，要將人逮捕歸案，孰料，張男等人竟躲進摩鐵，發現警方後更連開2槍，並在房內縱火試圖脫逃。警方見狀趕緊疏散80名房客，並將人迅速逮捕，如今攻堅畫面也曝光！

彰化警方指出，日前已陸續緝捕張姓主嫌旗下的車手，29日接獲通報，一路跟蹤張男等4人跨彰化、雲林、台中等3個縣市，等待時機成熟要逮人，深夜11時許，張男等人入住台中一間摩鐵。

警方隨即持盾牌包圍準備攻堅，透過當時畫面可知，張嫌等人入住的客房位於摩鐵車道最後面一間，警方一見到犯嫌隨即高喊「趴下、趴下」，火速制伏其中一名犯嫌，現場還傳出尖叫聲，但張嫌堅不投降，向警方猛開2槍，又持打火機在房間內縱火，試圖脫逃，與警方對峙長達2小時之久。

警方一見濃煙不斷竄出，隨即通報消防人員協助救災。台中市消防局出動12輛消防車、4輛救護車、44名人力前往救災，火勢造成落地窗簾、浴室浴簾等雜物被燒毀。據了解，當時摩鐵內還有其他房客正在慶生，所幸及時疏散80名房客，並未釀成傷亡。而張姓車手等人則被濃煙燻得一身漆黑，全數被警方壓制帶回。

▲員警台中摩鐵攻堅畫面曝光。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼4名車手在台中摩鐵落網。（圖／記者李忠憲翻攝，下同）

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