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精選Aesop五大「玫瑰保養」選品　香水、護髮膜充滿品味的療癒感

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要說女孩最愛的香氣，玫瑰絕對是榜中有名，除了香調，玫瑰精華還有保濕效力，這麼受喜愛，當然各家品牌也都不會錯過玫瑰香水、玫瑰保養品。

不過說到Aesop的玫瑰系列，絕對顛覆一般人對玫瑰的想像，最新上市的玫瑰香水Rōzu馥香水，讓木質調中和玫瑰的嬌柔感，變成一款男生也可以噴的玫瑰香，品牌系列中的玫瑰成分選品，也跟其他品牌強調玫瑰的嬌柔很不一樣，Aesop的玫瑰選品帶有充滿品味的療癒感，不管是不是玫瑰控，都很值得一試。

Aesop Rōzu馥香水 50ml/NT$5,300（2020年4月20日販售）

幫Aesop創作出馬拉喀什馥郁香水、熾香水及芳香室內噴霧的調香師巴納貝．菲永（Barnabé Fillion）這次以法國著名現代主義設計師夏洛特．貝里安（Charlotte Perriand）為繆思，並取自與她同名的日本玫瑰為配方靈感，打造出Aesop第一款花香調的香氛。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

Rōzu 馥香水的前調展開豐富的玫瑰花香，同時帶出苦橙、佛手柑、紫蘇（代表貝里安對日本的鍾愛）與粉紅胡椒新鮮的辛香。中調的花香大放異彩：依蘭依蘭交織著乾燥、辛辣的木質香氣；隱約的煙燻調癒創木與茉莉花更襯托出玫瑰的氣味。基底的後調由深刻的檀香、柔軟綠意的岩蘭草、甜美的廣藿香及溫暖琥珀調的沒藥所組成。麝香則精巧地將香水的整體串連起來。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

此香水柔和細微不分性別，50mL琥珀色玻璃瓶包裝，包裝內盒上還印有法國傳奇設計師夏洛特．貝里安1933年的攝影作品讓收藏者細細感受與品味。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

大馬士革玫瑰精露 25ml/NT$2,200

雖說是精露，但這款質地更像美容油，裡面富含維他命A和維他命E，油性肌膚不用怕，它的質地非常好吸，對極乾燥或受損泛紅的肌膚有很好的修復效力。當然除了玫瑰果油、玫瑰花油，還加入了橙花和紫羅蘭葉精油等十二種草本萃取複方，所以它的玫瑰香更天然草本一些。建議每週三次，每次兩至四滴，在精華液前擦即可令肌膚柔軟水潤、豐盈飽滿。此外，也可將此精露與Aesop其他保濕面霜混和，作日常調理使用。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

玫瑰籽護唇霜 6ml/NT$450

成分中的依蘭及橘皮精粹，為敏感細緻的唇部肌膚提供絕佳的潤澤、保濕與軟化效果。此產品完全不含矽、石蠟、礦物油或動物性衍生物（例如蜂蠟及羊毛脂）適合每天使用。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

使用的時候能聞到很淡雅木質玫瑰香，不同於一般的護唇膏會有一種膜在唇上，這款有點像唇部乳液，非常好吸收，所以很多愛粉都推薦用它當唇膏前的打底，能讓乾澀雙唇立刻柔嫩，卻又不影響後續的唇彩妝感。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

玫瑰的名字身體潔膚露
200ml/NT$750、500ml/NT$1,400、500ml無壓頭版本/NT$1,350

Aesop創辦人Dennis Paphitis曾說：「這款產品是為了那些喜愛清晨淋浴所帶來的振奮感的人而研發。」不少網友分享洗完這罐真的會感到愉悅活力，蘊含有助肌膚保濕的玫瑰精油和軟化肌膚的草本植物萃取物，包括大馬士革玫瑰花瓣、白荳蔻、和黑胡椒萃取精華，起泡性低且溫和不刺激，除了可清潔身體，也可以代替肥皂，作為手部清潔露使用。另外這款香氣非常中性，即使男朋友、老公也能一起使用。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

玫瑰滋潤護髮膜
120ml/NT$1,050、500ml/NT$3,050

Aesop唯一一款護髮產品，與其他市面上的護髮強調讓髮絲變滑順的訴求不同，這款髮膜更像是從頭皮一路強健到髮絲的養護產品。蘊含玫瑰花瓣、β-胡蘿蔔素、薰衣草成分，能深入調理髮質，讓頭髮從頭到尾都健康。另外，品牌還提供個小秘訣，將之敷在頭皮上，能保濕和舒緩乾燥、脫屑的狀況。

建議洗完頭髮用毛巾擦乾，取適當份量於掌心，塗抹在頭髮上。接著，用寬齒梳梳理頭髮，確保護髮膜均勻分布，尤其在中段至髮尾的部分。靜置至少20分鐘，然後充分沖洗乾淨。若是敷於頭皮的方式，只需靜置5分鐘即可，而後再以清水沖洗。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

※JASMINE LEE, CHEN CHEN WANG
（完整文章請看VOGUE.com

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※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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