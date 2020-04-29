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台中牙醫保護員工遭刺殺…「9cm刀整把刺入」慘死！兇手爸只願拿一間房賠

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（圖／報系資料照，下同）

▲（圖／資料照，下同）

圖、文／CTWANT

賴姓男子罹患思覺失調精神病，2018年持刀闖入王冠中開設的牙醫診所，持刀朝裡面的人員瘋狂揮舞，導致牙醫王冠中死亡、2名護理人員受傷，留下嚴重後遺症。台中高分院今（29日）二審宣判，認為賴男在犯案的當下處辨識力極低的狀態，精神狀況非常不好，因此依法減刑，判無期徒刑，全案仍可上訴。

回顧案發當時，賴姓男子2018年5月24日持刀闖入妹妹在台中市南區工作的牙醫診所，找不到妹妹後，居然情緒激動，拿刀就往站在櫃檯的羅姓護理人員追砍，接著再轉向一旁的翁姓護理人員猛刺右胸。而正義的牙醫王冠中先是將賴男的妹妹藏起來，接著到外頭查看，沒想到被刀刺中頸部，最後傷重不治。

55歲王冠中曾名列商業周刊百大名醫，為人講義氣、海派，對病患相當有耐心。

▲55歲王冠中曾名列商業周刊百大名醫，為人講義氣、海派，對病患相當有耐心。

一審法官判賴男無期徒刑，沒想到案經上訴至二審，結果仍判無期徒刑；法官認定，賴男犯案的當下受到精神疾病影響，意識不清，因此符合減刑要件，依殺人罪判處無期徒刑，褫奪公權終身，監護5年。

對此，王冠中的鄒姓妻子非常不能接受。她痛哭，「希望大家共同關注精障的議題，精障暴力迄今無法遏阻，我相信我先生不是最後一個，我們要更加關注精障殺人問題。」律師徐承蔭則認為，台中榮總的鑑定明明比草屯療養院還周詳，沒想到卻不被法院採信，這很矛盾，「刀長10公分，法醫相驗結果9公分，等於整把刀幾乎刺進去，如果這不是犯罪情節重大之罪，請問什麼才是犯罪情節重大之罪？」

3名受害者家屬聲淚俱下表示，賴男的父親一直強調自己會負責，但名下有8筆房產的他，卻只願意將其中一棟價值500萬且仍有200萬貸款的房產過戶賠償，不僅與當初求償的3000萬元金額差距甚大，也有不受尊重的感覺；沒想到今判決出爐，仍維持無期徒刑，要他們情何以堪。

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