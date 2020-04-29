「騙扁神棍」超複雜身世起底！生父職業讓他窺探上流社會　連親媽都不認

▲「騙扁小子」黃琪越騙越大！他除了替前總統陳水扁以塔羅牌算命，近來更涉嫌假裝成台大名醫，四處行騙。（圖／鏡週刊提供，下同。）

圖、文／鏡週刊

黃琪從小騙到大，傳出是與他的成長背景有關，黃琪的生父是一家小客車租賃車行的老闆，黃父創辦的車行為台北喜來登大飯店長期合作車行，黃琪因父親的工作，也因此得知上流社會的生活方式，但他卻是以詐騙的方式，享用高級料理及名車等貴賓級禮遇。

黃琪遭逮後，法院審理時，他花招百出，不但曾在開庭時突然昏倒，被緊急送上救護車，也曾多次稱病請假，甚至一度自稱病危，拒不出庭，並說自己中風無法出庭，聲請暫停審理，但法官認為他很正常，仍是繼續審理，黃琪開庭時，即多次坐輪椅到法院，並用布蓋上半身，不讓媒體拍攝。

後來法官請來黃琪的母親擔任輔佐人，黃媽媽出庭時一度淚灑法庭，黃媽媽告訴法官說，已被黃琪拖累這麼多年，當庭對兒子泣訴：「不要再害我了」、「我希望你死掉算了！」黃母對法官說，自己生病，連吃飯都有困難，好想跟黃琪斷絕母子關係，也曾想過母子一起死！當時坐在輪椅上的黃琪聽到母親說要一起死時，嚎啕哭喊「不要、我不要死、我不要回家」。

本刊調查，黃琪小時候曾住過英國，後來在台灣讀國小及國中，但他與家人並不親密，小時候黃琪曾對同學說，自己都是由司機接送上下學，但有同學看到他都搭計程車，黃父已在2005年過世，也一度傳出，黃琪是父親二房的獨子。

黃琪2016年獲假釋後，2017年曾以要回父親位於中國廈門的老家拜拜為由，聲請解除限制出境，讓他在父親忌日時表示孝心，但法官認為當時黃父已過世12年，在此之前，黃琪都沒有去中國祭奠過，法官考量黃琪涉多起詐騙案，擔心黃琪一去不回，並未同意解禁。

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